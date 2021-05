Vacinação contra febre aftosa inicia no Amazonas

O produtor rural é o responsável pela vacinação do seu rebanho | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os pecuaristas do Amazonas devem imunizar seus rebanhos de todas as idades até o dia 31 de maio. Com a imunização, os pecuaristas do estado estão livre de grandes prejuízos nos rebanhos.

No último sábado (1º), o Amazonas iniciou a primeira etapa da Campanha “Amazonas sem Febre Aftosa” nos municípios de Barcelos, Carauari, Juruá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e sede de Tapauá.

A notificação da imunização do rebanho desta etapa deverá ser realizada até o dia 15 de junho junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf). Cerca de 18 mil cabeças de gado deverão ser imunizados contra a doença nesses municípios.

O produtor rural é o responsável pela vacinação do seu rebanho , devendo adquirir a vacina dentro do prazo da etapa, em uma revenda cadastrada pela agência ou nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

No Amazonas, 49 municípios mantêm a vacinação contra a febre aftosa e fazem parte Bloco II do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (Pnefa), na transição de área livre da aftosa com vacinação para sem vacinação.

Calendário de vacinação

A campanha de vacinação no Amazonas é dividida em duas etapas, ocorrendo em 41 municípios nas calhas dos rios Amazonas e Solimões, nos períodos de 15 de março a 30 de abril e de 15 de julho a 31 de agosto. A vacinação deve ser declarada até o dia 15 de maio.

Nos demais oito municípios, nas calhas dos rios Negro e Madeira, o calendário de vacinação acontece nos meses de maio e novembro.

