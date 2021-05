Manaus abre cadastro para vacinação de PCD e trabalhadores da Educação

Prefeitura abre cadastro no Imuniza Manaus para trabalhadores da educação e pessoas com deficiência permanente | Foto: Lucas Andrade/ Semcom

Manaus (AM) -

As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram ao Amazonas no dia 18 de janeiro de 2021. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) transportou os imunizantes de São Paulo, e pousou na Base Aérea de Manaus, na Zona Sul.

Com o objetivo de planejar a próxima etapa da campanha municipal de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus abriu, às 13h desta quarta-feira (5), o cadastramento para trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência permanente (PcD).

Eles fazem parte dos próximos grupos prioritários, conforme definido pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, e devem começar a ser imunizados de acordo com o envio de novas remessas de vacina para o município.

“A vacinação é uma prioridade da nossa gestão, pois sabemos que é a única forma de vencermos esse vírus que causou tanta dor nos lares da nossa cidade e do mundo. Hoje, estamos iniciando o cadastro para mais uma etapa da campanha, que já inclui os trabalhadores da educação. É mais um passo que damos para continuar avançando na imunização e trazendo mais segurança para o retorno da normalidade às atividades de ensino e à rotina das pessoas mais vulneráveis. Aos poucos, chegamos perto do nosso sonho, que é eliminar esse mal da nossa cidade. A prefeitura está trabalhando diariamente para isso”, afirmou o prefeito David Almeida.

Estão contemplados na categoria trabalhadores da educação os professores e demais servidores que atuam no ensino básico (creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e de jovens e adultos) e os que atuam no ensino superior.

Já as pessoas com deficiência permanente são, de acordo com o Ministério da saúde, as que têm impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que representam barreiras para a participação na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que o agendamento dos que realizarem o cadastro no Imuniza Manaus será feito somente após a confirmação de recebimento das doses necessárias para dar início à imunização.

“Esta é uma etapa preliminar e o atendimento, nos postos, irá acontecer quando a vacina estiver disponível. Além disso, como nas etapas anteriores, a vacinação deverá ser feita de modo escalonado, seguindo ordens de prioridade”, disse, ressaltando que o grupo de trabalhadores da educação é um dos maiores e, por isso, o cadastramento deve ser feito com antecedência.

Apenas na rede municipal, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), existem 16.019 servidores, dos quais 13.320, professores. Do total, aproximadamente 5 mil já foram vacinados por se enquadrarem nos grupos anteriores da campanha (de idosos ou de comorbidades) ou por terem participado do estudo Covac-Manaus.

Das redes estadual, federal e particular, a Semsa ainda não recebeu as estimativas oficiais, mas os dados do Imuniza irão ajudar a identificar o tamanho dessa população na capital.

Para as pessoas com deficiência permanente, a estimativa é de 26 mil pessoas e de acordo com a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, para elaborar o plano de vacinação desse grupo, a Secretaria contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que orientou quanto a prioridades e necessidades.

Acesso

Para fazer o cadastro, o usuário deve acessar o http://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher o botão “Cadastro de Cidadão”, depois escolher a opção correspondente ao grupo (trabalhador da educação ou pessoa com deficiência) e informar os dados solicitados, o que inclui os documentos de identificação, endereço e contatos.

Para os trabalhadores da educação, o sistema vai solicitar a informação sobre a natureza da instituição (se pública municipal, estadual, federal ou particular) e o sobre o nível de ensino onde o usuário atua (básico ou superior).

Para as pessoas com deficiência será solicitado que informem o tipo de deficiência: auditiva, física, intelectual (inclusive autismo), mental, múltiplas, nanismo, ostomia e visual. Esses dados são necessários para o envio de dados aos sistemas nacionais de registro da vacinação contra a Covid-19.

Gestantes e puérperas

Além dos trabalhadores da educação e das pessoas com deficiência, o Imuniza Manaus será aberto, nesta quinta-feira, 6/5, para as gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias no pós-parto) a partir de 18 anos.

Com a atualização do plano nacional de vacinação, na semana passada, elas passaram a compor um grupo prioritário específico e em Manaus, devem começar a ser vacinadas com a vacina da Pfizer/Biontech, já recebidas pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

A prioridade serão as que têm comorbidades, o que representa 15% (4,2 mil) do total estimado de 28,4 mil gestantes e puérperas em Manaus.

A previsão é de que a vacinação deste grupo comece na próxima semana.

“Como essa vacina exige o armazenamento em baixíssimas temperaturas, além de ter que ser diluída e manuseada em condições específicas, o planejamento tem que ser ainda mais detalhado e cuidadoso, mas já estamos na fase final de elaboração do cronograma de aplicação”, informa Shádia Fraxe.

A secretária destaca que Manaus vem organizando as etapas de vacinação com planejamento baseado nas doses disponíveis para os grupos prioritários e que, ao contrário de diversas capitais, segue aplicando a segunda dose e garantindo que todos os que já receberam a primeira dose possam completar, no prazo correto, seu esquema vacinal.

Shádia também ressalta que o planejamento de novas etapas da campanha leva em conta a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é vacinar, pelo menos, 90% de cada grupo prioritário.

“Abrimos novas etapas quando o estoque de vacinas permite e quando estamos próximos de alcançar o mínimo de cobertura recomendado”, assegura, citando que, até o momento, Manaus já vacinou mais de 100% dos trabalhadores da saúde, 92,2% dos idosos de 60 anos ou mais e mais de 70 mil pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades.

Além disso, a campanha alcançou todos os indígenas aldeados do município, as pessoas com deficiência e os idosos que vivem em instituições assistenciais e a comunidade tradicional quilombola, e segue com a vacinação dos ribeirinhos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus já aplicou mais de meio milhão de doses de vacina contra Covid

EUA vão repassar 60 milhões de doses da vacina de Oxford