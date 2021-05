Novo ponto de vacinação é instalado na Zona Norte de Manaus

Quem estava agendado para o T6 está sendo redirecionado para o novo ponto | Foto: Divulgação

Manaus - Um novo ponto de vacinação contra a Covid-19 estará em funcionamento no estacionamento do supermercado Coema, avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Ele vai substituir o ponto que funcionava no Terminal de Integração 6 (T6), no Lago Azul.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a mudança está buscando facilitar o acesso dos moradores da Zona Norte à vacina.

O posto vai funcionar em sistema de drive-thru e ponto fixo, de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h.

A vacinação é feita de acordo com o agendamento eletrônico realizado pelo “Imuniza Manaus” . Quem estava agendado para o T6 está sendo redirecionado para o novo ponto. Quem não conseguiu se cadastrar no sistema e atender aos critérios para a vacinação na etapa atual da campanha, pode ir diretamente ao ponto de vacinação, com os documentos obrigatórios.

Base funcionava em outra área

Não é a primeira vez que este posto muda de lugar. Até o dia 16 de abril, a vacinação da área acontecia na UBS da na Universidade Nilton Lins. No entanto, a base mudou para o Terminal de Integração 6 (T6).

Portanto, a base do Lago Azul será extinta, e a nova da Torquato abrangerá a área da zona Norte de Manaus, fazendo o atendimento de todos os grupos prioritários contemplados na campanha de vacinação.

