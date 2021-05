Posso consumir bebidas alcoólicas se tomei a vacina do coronavírus?

A resposta ainda é incerta, pois não há estudos que comprovem a relação entre o álcool e as vacinas | Foto: Reprodução

Manaus - Com o caos causado pela pandemia de Covid-19, a vacina contra o coronavírus se tornou o principal símbolo da esperança. Boa parte das pessoas sonha com este dia e planeja comemorações para marcar a data. Eis que surge uma dúvida na cabeça de muitas pessoas: depois de tomar o tão esperado imunizante, é permitido tomar alguns drinques para festejar?

A resposta ainda é incerta. Não há estudos ou evidências científicas que comprovem a relação entre o álcool e a efetividade das vacinas contra a Covid-19, mas especialistas pedem cautela quanto à quantidade ingerida nos primeiros dias após a injeção.

A agência regulatória do Reino Unido (MHRA) afirmou, na quarta-feira (5/5), que o consumo de bebidas alcoólicas não interfere na efetividade das vacinas contra a Covid-19, sob a alegação de falta de evidências sobre o assunto.





“Recomendamos que qualquer pessoa preocupada com esse assunto converse com seu profissional de saúde”, ressaltou a agência, em nota.

A sugestão de não ingerir bebidas alcoólicas, em período anterior e posterior à aplicação do imunizante contra a Covid-19, surgiu de especialistas russos, que apontaram a necessidade de evitar o álcool por seis dias após a vacinação com a fórmula Sputnik V . A justificativa é que a bebida pode suprimir o funcionamento do sistema imunológico.

