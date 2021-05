Manaus contrata para área da saúde com salário de R$13 mil; veja

As inscrições poderão ser feitas a partir da 0h desta segunda-feira (10) | Foto: Divulgação Semcom

Manaus (AM) - Em época de pandemia, mais do que nunca, todas as comunidades precisam de um atendimento intensivo em Manaus. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas por toda a capital auxiliam na promoção de saúde.

A Prefeitura de Manaus informou nesta segunda (10) que fará contratação temporária de profissionais para reforçar o quadro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindalva Damasceno, localizada no quilômetro 3 da avenida do Turismo, Tarumã. A UBS é referência para atendimento aos moradores da comunidade indígena.

As inscrições poderão ser feitas a partir da 0h desta segunda-feira (10) até as 23h59 do dia 12 de maio.

As vagas

São oito vagas, sendo uma para médico, uma para assistente social, duas para enfermeiro, duas para técnico de enfermagem e duas para fisioterapeutas, com salários que variam de R$ 13.867,91 (médico), R$ 7.272,78 (assistente social, enfermeiro e fisioterapeuta) e R$ 2.411,69 (técnico de enfermagem).

As contratações, que terão duração de dois meses, podendo ser prorrogadas de acordo com a demanda de atendimentos para a comunidade indígena Parque das Tribos.

A seleção





Será feita em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, não havendo cobrança de taxa de inscrição. A ordem de classificação obedecerá ao horário da inscrição em horas, minutos e segundos.

Para participar, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico e preencher o formulário de inscrição on-line, devendo anexar a documentação exigida:

- Documento de Identidade (Registro Geral/RG, Carteira Nacional de Habilitação/CNH, Carteira de Trabalho/CTPS, desde que com foto);

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Curriculum Vitae;

- Cópia do diploma de formação do curso da respectiva função (frente e verso) e cópia do documento de inscrição de registro profissional no Conselho de Classe competente.

A Semsa convocará os candidatos, conforme a ordem de classificação, para apresentação dos documentos exigidos no edital.

Em caso de convocação presencial, serão observados os protocolos de proteção como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Caso o candidato convocado não compareça ou não apresente os documentos exigidos para contratação, será eliminado, perdendo o direito à vaga.

Não poderão ser contratados os candidatos que foram servidores temporários do município de Manaus e que tiveram nos últimos 12 últimos meses o encerramento ou dispensa de seu contrato de trabalho temporário anterior.

O Edital de Chamamento Público Emergencial nº 001/2021, com as informações sobre os critérios para participação, foi publicado na edição de quinta-feira, 6/5, do Diário Oficial do Município (DOM), no link

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Posso consumir bebidas alcoólicas se tomei a vacina do coronavírus?

Vacinados que se infectam transmitem menos Covid-19, diz estudo