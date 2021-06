Tomei a vacina. Ainda posso pegar e transmitir covid-19?

Manaus - Neste sábado (19), a capital do Amazonas atingiu um milhão de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19. No entanto, muitas dúvidas sobre o assunto ainda continuam surgindo como: será que já podemos deixar de usar máscara e álcool em gel? E o distanciamento? Podemos sair abraçando quem a gente gosta? Segundo médicos e cientistas, a resposta é não.

De acordo com a diretora nacional de infectologia Silvia Fonseca devemos continuar com os cuidados até que a população, em sua maioria, esteja vacinada.

" As vacinas que temos disponíveis no Brasil são excelentes para diminuir a chance da pessoa se pegar o vírus da covid-19, não ser internado, ou morrer em decorrência da doença. Mas as vacinas não conseguem bloquear a entrada do vírus na pessoa. Então em outras palavras: o vírus pode entrar e fazer uma infecção considerada ‘leve " Silvia Fonseca, médica infectologia

A médica infectologista ainda explica que os cuidados com a imunização precisam ser levados a sério, e que o momento de vacinação ainda não certifica que todos estão livres do vírus. “Então você já entendeu né? Se a pessoa pode ainda se infectar, ela pode também transmitir para outra pessoa. E como a gente ainda tem muitas pessoas para vacinar em proporção, isso significa que outras podem pegar o vírus mesmo de você que foi vacinado. Então não podemos esquecer de usar ainda o álcool em gel, e nem a máscara, utilizando-a sempre da forma correta (cobrindo o nariz e boca). Lembrando ainda que o momento não está propício para aglomerações e festas. Enquanto todas as pessoas não forem vacinadas, o vírus continua circulando”, alerta.





Eficácia das vacinas

Em síntese, as vacinas contra covid-19 protegem contra as formas graves da doença. Elas protegem você de ir para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de morrer, de ser internado, mas você ainda pode ter uma doença mais leve. Essa é a principal função da vacina, proteger contra formas graves, esvaziar as UTI e evitar mais mortes.

Como já foi dito, a tão esperada ‘volta ao normal’, só será possível depois que pelo menos 70% da população estiver vacinada, ocasionando a redução da transmissão da doença.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus chega a marca de um milhão de doses de vacina aplicadas

‘É uma felicidade sem tamanho’, diz mulher imunizada em Novo Airão