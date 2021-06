Mais de 64% da população de Maués acima de 18 anos já está vacinada

Desde a última sexta-feira (18), Maués está imunizando jovens a partir de 18 anos na zona urbana | Foto: Divulgação

A população de Maués já está com 64,20% dos habitantes com mais de 18 anos imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Júnior Leite (PSC).

“É com grande satisfação que informo que mais de 64% da população com 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Se você ainda não tomou a segunda dose ou a primeira, busque nosso posto de vacinação e cuide daqueles que você ama”, disse Leite.

Desde a última sexta-feira (18), Maués está imunizando jovens a partir de 18 anos na zona urbana, ou seja, zerando a fila de todas as faixas etárias tanto na área rural quanto na sede do município.

Na zona rural, a imunização para jovens a partir de 18 anos ocorreu no início do mês de maio, com as equipes percorrendo por barcos e botes em mais de 200 comunidades ribeirinhas, nos quase 40 mil km² de extensão que o município possui.

“Mesmo com as dificuldades de deslocamento nos rios, nossos colaboradores da saúde foram verdadeiros heróis, com a missão de imunizar o máximo de pessoas e convencendo quem estava com medo de se vacinar”, disse Leite.

A vacinação continua sendo realizada no Ginásio Pe. Leão Martinelli, localizado na Rua Getúlio Vargas, s/n°, Centro, no horário das 09h às 17h. E é necessário levar documentos de identificação: RG, CPF e comprovante de endereço na hora da vacinação.

