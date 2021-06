Brasil recebe 1,5 milhão da vacina Janssen de dose única

A Johnson & Johnson é fabricante da vacina Janssen | Foto: Getty Image

O primeiro lote da vacina da Janssen, com 1,5 milhão de doses compradas pelo Ministério da Saúde chegou nesta terça-feira (22) ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com o Ministério da Saúde, este primeiro lote pode ser usado até agosto.

O imunizante será o primeiro a ser utilizado no Brasil com apenas uma dose, os outros imunizantes aprovados precisam de duas doses com intervalos entre uma dose e outra.

Em pronunciamento no aeroporto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que são "mais 1,5 milhão de doses de esperança para o povo brasileiro". "Essa vacina tem uma vantagem de ser dose única. E, com isso, conseguimos avançar no nosso programa de imunização.”

CHEGOU!! A vacina da Janssen já está em terras brasileiras! O avião pousou agora no Aeroporto de Guarulhos (SP) Mãos dadas O primeiro lote, com 1,5 milhão de doses, chega para reforçar ainda mais a nossa campanha de vacinação! As doses serão enviadas para todo o Brasil!

Reprodução Twitter | Autor: Divulgação

38 MILHÕES DE DOSES

O contrato do governo federal com a farmacêutica prevê a entrega de um total de 38 milhões de doses. Em março, quando o contrato foi anunciado, a previsão era a entrega de 16,9 milhões de doses até setembro, e as outras 21,1 milhões de doses até dezembro de 2021.

Todas as cidades da Paraíba devem receber doses da Jassen, cerca de 52,6 mil doses serão distribuídas, a aplicação da dose única irá priorizar grupos sem comorbidades, a vacina não pode ser aplicada em grávidas e puérperas.

Como o imunizante é aplicado em dose única, uma aplicação da vacina da Janssen equivale a duas doses das demais vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil (Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca).

*Com informações do G1

