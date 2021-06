Mitos e Verdades das varizes: tudo sobre as inimigas número 1

Os riscos que envolvem as temidas varizes são alvos de inúmeros questionamentos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Você sabia que as varizes apresentam riscos que vão além da estética? Se não tratadas, elas podem evoluir para outros problemas mais graves, como trombose venosa, dermatites ou mesmo úlceras. Os riscos que envolvem as temidas varizes são alvos de inúmeros questionamentos.

Salto alto, musculação, calça apertada, cera quente… O que, de fato, provoca as varizes? O médico cardiovascular do Instituto de Flebologia Avançada, Paulo Laredo, lista os mitos e verdade que cercam as varizes e os tratamentos para combatê-las.

As mulheres têm varizes mais visíveis, o que pode se tornar um problema estético e muito dolorido, além de prejudicar a circulação do sangue.

Mas você sabia que os homens e até bebês também podem sofrer com as varizes? Cada caso é um caso, e precisa ser analisado por um especialista.

O fato da pessoa passar muito tempo na mesma posição – em pé ou sentada - e principalmente ser sedentário são fatores que contribuem para o surgimento das varizes. Pelo menos, 90% dos casos de cirurgia de varizes podem ser evitados com as técnicas mais atuais e modernas.

" Tecnologias inovadoras permitem diagnósticos mais apurados e tratamentos mais rápidos e seguros. Porém, o tamanho da veia, a profundidade, a idade e o quadro clínico do paciente irão interferir na escolha da técnica " Paulo Laredo, médico que listou 15 dos principais questionamentos sobre a condição

Mito ou Verdade

1 - É verdade que existem cremes que amenizam as varizes?

Mito. Os cremes podem aliviar sintomas mas não tratam a causa, não eliminam a raiz do problema.

2 - Salto alto dá varizes?

Mito. Noventa e cinco por cento das varizes têm origem genética.

3 - Varizes têm relação a problemas hormonais?

Sim! Os hormônios femininos funcionam como se fossem fermento para os vasinhos. Tanto as pílulas anticoncepcionais, como hormônios injetáveis, implantes, chips ou adesivos e cremes hormonais aumentam a quantidade de varizes e também o risco de trombose.

Os hormônios da tireoide quando baixos também podem causar o aparecimento de vasinhos.

4 - Varizes são um problema genético?

Sim. A pessoa já nasce com as paredes das veias mais fracas e elas vão dilatando ao longo do tempo.

5 - Mulheres têm mais chance de desenvolver varizes que os homens?

Sim. A mulher tem 3x mais chance de desenvolver varizes do que os homens. A chance aumenta mais se tanto o pai quanto a mãe tiverem varizes.

6 - Só idosos ou pessoas mais velhas têm varizes?

Não. Varizes podem aparecer em bebês e crianças que nascem com algumas síndromes. O mais comum é aparecer nas meninas no início da fase hormonal quando ela começa os ciclos menstruais.

7 - Depilação causa varizes?

Mito. Não há nenhuma comprovação científica que vincule os dois procedimentos como fator para o aparecimento das varizes.

8 - Pequenos vasinhos podem virar varizes?

Verdade. Se os vasinhos pequenos não forem tratados eles crescem e se tornam médios e os médios viram grandes.

9 - Mesmo após o tratamento, as varizes voltam?

As varizes eliminadas não voltam. Como as varizes são uma tendência genética a tendência de aparecer novos vasinhos sempre vai existir.

Por isso a importância de uma consulta e exame de Doppler com um médico especialista vascular que vai formular um plano de tratamento e vai corrigir a sua circulação. Depois do tratamento é importante seguir as manutenções programadas para nunca mais deixar acumular.

10 - Meias elásticas de compressão graduada melhoram a circulação?

Depende do problema. Cada caso é um caso. Elas podem melhorar ou piorar. Quem vai decidir é o seu médico.

11 - Musculação em excesso provoca varizes?

Mito. Hoje os estudos mais recentes provam que as atividades físicas previnem o aparecimento dos vasinhos. Os estudos também provam que quem causa varizes é o sedentarismo.

12 - Exercícios aeróbicos ajudam a evitar varizes?

Verdade. Pesquisas recentes mostram que fazer 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana diminui o aparecimento e progressão da doença.

13 - Pular corda ou fazer exercícios de impacto provocam varizes?

Mito.

14 - Gravidez provoca varizes?

Sim. Principalmente depois da segunda gestação. A grande quantidade de hormônios liberados na gravidez dilata e aumenta a quantidade de varizes.

15 - A alimentação influencia no aparecimento de varizes?

Sim! Estudos provam que um boa hidratação associada a alimentação saudável rica em fibras, frutas e verduras estimulam o bom funcionamento do intestino e por consequência facilitam o retorno do sangue venoso.

PERFIL MÉDICO

Paulo Laredo é médico Angiologista e Cirurgião Vascular especialista em tratamento de varizes.

Ele fez medicina na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e se formou em 2006, e fez residência médica na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP). Em 2011, ele conclui a especialização.

