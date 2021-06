Manaus registra terceiro dia de zero mortes por Covid-19 em junho

O prefeito de Manaus declarou sua satisfação | Foto: Divulgação

Manaus - A cidade de Manaus não registrou nenhuma morte por Covid-19 nesta quinta-feira (24). No mês de junho esta é a terceira vez em que o município não registra mortes declaradas pela doença causada pelo novo coronavírus, tanto nos cemitérios públicos quanto nos privados.

No pico da pandemia, a capital chegou a registrar 198 enterros. Nesta quinta, ocorreram apenas 27 sepultamentos em seus cemitérios públicos e privados - nenhum causado pela Covid-19.



O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), declarou sua satisfação por mais um dia sem mortes relacionadas à pandemia e falou sobre os avanços na imunização, que vem prosseguindo ao vacinar várias faixas etárias.

" Minha equipe e eu encaramos o desafio contra esse vírus que só trouxe caos, dor e tristeza a todo o mundo. Há cinco meses estamos com a campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade, com mais de um milhão de doses aplicadas, chegando agora ao público de 33 anos de idade. Tenho certeza que nosso esforço em derrotar esse vírus apresenta bons resultados " destacou David Almeida, prefeito de Manaus

Outras ocasiões sem mortes

No dia 13 de junho, dos 31 sepultamentos registrados na capital – tanto nos cemitérios públicos quanto nos privados – não houve mortes registradas por Covid em Manaus.

A ausência de mortes pela doença repetiu-se na última terça-feira (22), ocasião em que dos 26 sepultamentos registrados em Manaus, não houve mortes ocasionadas pela Covid-19.

Já nos dias 5, 10, 19 e 23, os registros de morte causadas pelo Covid-19 foram de apenas um caso na cidade.

1 milhão de vacinados

No dia 19 de junho, Manaus alcançou a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas nas pessoas dos grupos prioritários e população geral. O chefe do Executivo municipal fez questão de acompanhar a “virada” do Vacinômetro, no ponto que funciona no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na zona Sul.

