Vacinação de 30 a 31 anos leva centenas de manauaras aos postos

Manaus - O anúncio feito pelo Prefeito David Almeida de que maiores de 30 anos já estavam liberados para a vacinação empolgou a população de Manaus. Uma imensa fila se formou na entrada do Centro de Convenções Vasco Vasquez, ao lado da Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, para que pessoas da nova faixa etária pudessem se vacinar. De acordo com coordenadores da vacinação, a adesão da faixa etária de 30 anos tem sido satisfatória.

Suelen Costa, 30, blogueira e tatuadora, estava muito animada pela possibilidade de poder se vacinar junto ao namorado. O casal foi internado em janeiro em consequência da Covid-19.

"Houve muitos momentos em que pensei que não fosse chegar a vacina, não ia ter. Fiquei com uma desesperança danada. Mas conforme as faixas etárias foram baixando, fui ficando mais animada e agora finalmente chegou a hora. Esse ano e meio de pandemia não foi fácil, trabalhar com tatuagem foi difícil, o meu namorado foi demitido, e ainda houve o peso psicológico de tudo. Mas não perdi ninguém e agora estou vacinada. Me sinto privilegiada e esperançosa!", relata a artista.