Recém vacinados devem esperar até 7 dias para doar sangue em Manaus

Manaus (AM) - Doar sangue salva vidas. É um gesto solidário que pode salvar até quatro pessoas e trata-se de um simples gesto de amor e solidariedade.

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) orienta os recém-vacinados contra a Covid-19 a esperar o período entre dois a sete dias para doarem sangue. A orientação está baseada na Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O documento especifica que as pessoas que recebem a vacina Coronavac podem doar sangue 48 horas após a dose da vacina.

Já quem recebeu o imunizante AstraZeneca, Pfizer ou Janssen precisa esperar sete dias para realizar a doação. A regra vale tanto para a primeira quanto para a segunda dose.

O impedimento temporário para doação após o recebimento de certos tipos de vacinas tem o objetivo de proteger tanto o doador quanto o receptor, bem como a qualidade dos produtos do sangue, segundo a justificativa da Nota Técnica da Anvisa.

Os intervalos entre imunização e doação de sangue são válidos para todos os serviços de hemoterapia e hemocentros do país.

Como doar?

Para ser doador de sangue, basta se dirigir até a Hemoam, localizado na avenida Constantino Nery, com um documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter dormido no mínimo seis horas na noite anterior à doação, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos.

Pessoas de 16 e 17 anos devem estar acompanhadas dos responsáveis legais, e aqueles que possuem a partir de 60 anos estão aptos desde que a primeira doação tenha sido antes da idade citada.

Aqueles que contraíram a Covid-19 podem realizar as doações após 30 dias do desaparecimento de todos os sintomas.

De segunda a sábado no Hemoam de 7h às 18h. O doador deve usar máscara e respeitar o distanciamento social.

