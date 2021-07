Policlínica em Manaus realiza 4,1 mil testes de infecções sexuais

| Foto: Divulgação SECOM

Manaus (AM) - Os testes para a prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são essenciais para que casos sejam identificados e tratados.

Em Manaus, a Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, no último ano, 4.108 testes de HIV, Sífilis e Hepatites (B e C) no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que funciona na unidade.

Desde 2019, a equipe da Policlínica, em específico do CTA, tem trabalhado na testagem e aconselhamento dos pacientes. Até este ano, mais de 10 mil testes foram ofertados à população. No período, 114 pessoas testaram positivo para o HIV, sendo todos assintomáticos.

No último ano, foram realizados 896 testes para HIV, 854 para Sífilis e 2.358 para Hepatites (B e C).

O coordenador e enfermeiro do CTA, Bruno dos Santos Fernandes, comentou a respeito da importância da testagem para o diagnóstico precoce das ISTs.

" Se pararmos para pensar, desde o início da epidemia, lá nos anos 1980, e da estratégia de aconselhamento e testagem criada pelo Ministério da Saúde, tivemos a oportunidade de elevar a capacidade das pessoas em ter ciência do seu diagnóstico da forma mais precoce possível e isso, sem dúvidas, é muito importante. Quanto mais precoce, mais chances essa pessoa tem de ter qualidade de vida, saúde e viver bem. Por isso sempre enfatizamos a importância de testar " Bruno dos Santos Fernandes, coordenador e enfermeiro do CTA

Quem pode realizar o teste

Os atendimentos no CTA da Policlínica Gilberto Mestrinho acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os testes podem ser feitos por pessoas acima de 18 anos e menores de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis, com demanda livre.



Os testes estão disponíveis na rede pública de saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e interior.

Para realizá-los não é necessário agendamento e o resultado sai na hora. Além disso, o CTA oferece serviços de aconselhamento, com psicólogo, assistente social, enfermagem e orientação para o acompanhamento na rede de saúde para os casos positivos.

Demais unidades

Além da Policlínica Gilberto Mestrinho, a rede estadual de saúde oferta os testes na Policlínica Antônio Aleixo, na zona leste, e na Fundação Alfredo da Matta (Fuam), no bairro Cachoeirinha, zona sul, no CTA do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, no bairro Compensa, zona oeste; Caimi André Araújo, zona norte, e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), zona centro-oeste.

*Em Tempo com informações da assessoria

