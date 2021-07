Em Manaus, 22% da população com idade para vacinar já está imunizada

Além das pessoas a partir dos 25 anos, seguem sendo vacinadas as gestantes e puérperas e os trabalhadores das Forças Armadas e de segurança e salvamento | Foto: Reprodução

Manaus - A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua em Manaus. Neste fim de semana, dias 3 e 4 de julho, pessoas com 25 anos ou mais já puderam se dirigir aos postos de vacinação para receber o imunizante.

A mobilização que começou no dia 19 de janeiro, já assegurou a vacinação de 333.119 pessoas, das quais 313.952 receberam as duas doses das vacinas CoronaVac/Butantan ou AstraZeneca/Oxford, e 19.167 a dose única da vacina da farmacêutica Janssen.

O número corresponde a 22,2% da população vacinável, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até este domingo (4), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) havia aplicado um total de 1.228.661 doses. Nesta segunda-feira (5), a campanha segue atendendo o público geral a partir dos 25 anos, em sete pontos distribuídos pela cidade.

De acordo com os registros do Departamento de Tecnologia da Informação da Semsa, 126.696 pessoas concluíram o esquema vacinal com a CoronaVac/Butantan.

O maior grupo nessa condição é o de comorbidades, com 68.237 vacinados, seguido por trabalhadores da saúde (65.355) e faixa etária (50.093). Com a vacina AstraZeneca/Oxford, 115.346 já estão com o ciclo completo, tendo no grupo de faixa etária o maior número de pessoas com a vacina completa: 112.226.

" Nossos números são expressivos e resultado de um trabalho sério, muito bem coordenado e organizado, realizado com muita responsabilidade. Uma ação diária, que tem início bem antes de as vacinas começarem a ser aplicadas em nossos postos. Estamos avançando nas faixas etárias e, em pouco tempo, já teremos todas as pessoas aptas a serem vacinadas, com a primeira dose. As nossas segundas doses já estão reservadas " David Almeida, prefeito de Manaus

Além das pessoas a partir dos 25 anos, seguem sendo vacinadas as gestantes e puérperas e os trabalhadores das Forças Armadas e de segurança e salvamento (cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Semsa).

No ponto de vacinação, é preciso apresentar um documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência, sendo original e cópia, que fica retida para controle. Os militares devem apresentar a identidade militar e o CPF.

As gestantes, além de identidade e CPF, precisam levar um documento que comprove a gravidez, sendo aceito exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante. As mulheres que deram à luz a até 45 dias, que são as puérperas, devem levar declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (Apenas para pedestres)

Parque Municipal do Idoso (PMI), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul

(Apenas para pedestres)

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1

(Apenas para pedestres)

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

(Para pedestre e drive-thru)

Centro de Convenções (sambódromo) – avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

(Apenas drive-thru)

Centro de Convenções Vasco Vasques – avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

(Apenas para pedestres)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

(Apenas para pedestres)

