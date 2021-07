Se vacinou contra Covid-19 e quer doar sangue? Veja o que deve fazer

Doadores tem direito, inclusive, a carteirinha da Hemoam, que dá uma série de benefícios. | Foto: Divulgação

Manaus –Um gesto solidário e que pode ajudar a salvar inúmeros vidas, a doação de sangue nunca se fez tão necessária como neste momento em que mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Até quatro pessoas podem ser beneficiadas por um único doador.

No entanto, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) vem orientando os recém-vacinados contra a Covid-19 a esperar o período entre dois a sete dias para doarem sangue. A espera é baseada na Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o objetivo de preservar a saúde de quem pratica este ato de amor ao próximo, quanto vem vai receber o sangue.

A subgerente de coleta externa da Hemoam, Suzete Camurça, explica que o intervalo é preciso para que a vacina providencie a imunidade do organismo.

" Conforme orientado pela Anvisa, a nossa recomendação é sete dias para Astrazeneca, Pfizer ou Janssen e dois dias para a Coronavac. É um período para a segurança do doador, em que a vacina leva para ter aquela reação no corpo e provoque a imunização do nosso organismo, que é o processo natural da vacina " Suzete Camurça, subgerente de coleta externa da Hemoam

A regra vale tanto para a primeira quanto para a segunda dose e também preserva a qualidade dos produtos do sangue, segundo a justificativa da Nota Técnica da Anvisa.

Este intervalo, entre imunização e doação de sangue, é válido para todos os serviços de hemoterapia e hemocentros do país.

Recuperação

Mesmo com a queda no número de doações, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a subgerente ressalta que a Hemoam vem lutando para recuperar o estoque.

“Temos muitas campanhas marcadas para este mês. Fomos ao Monte das Oliveiras, com a unidade móvel. Agora, estamos equilibrando nosso estoque. A gente pede às pessoas que se estão com a idade determinada para tomar a vacina, vacine-se, é de extrema importância, aguarde o período recomendado e venha nos fazer uma doação”, afirma.

Carteirinha

Como forma de valorizar aqueles que participam deste gesto de solidariedade, a Hemoam conta com a carteirinha do doador, que lhe garante uma séria de benefícios em atendimento da Fundação, fora a Lei nº 1546, de 10 de janeiro de 2011, que garante a meia entrada em eventos culturais e esportivos.

Como doar?

Para ser doador é muito simples! Basta se dirigir até a Hemoam, localizado na avenida Constantino Nery, com um documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter dormido no mínimo seis horas na noite anterior à doação, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos.

Jovens de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis legais. Idosos a partir de 60 anos estão aptos desde que a primeira doação tenha sido antes da idade citada.

