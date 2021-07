Amazonas tem redução de 30% de mortes por Covid-19, aponta FVS-AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, nesta segunda-feira (05), novo Boletim Ampliado de Enfrentamento da Covid-19, com novos dados sobre a infecção no Amazonas. | Foto: Secom

Manaus - O Amazonas pode comemorar a redução do número de mortes diários no Estado por Covid – 19. Até 30 de junho de 2021, foram registrados 13.313 mortes por Covid-19. Nos últimos 14 dias, a redução foi de 30% no número de óbitos diários no Estado, sendo 40% de redução nos municípios do interior e 40% na redução na capital, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado nesta segunda-feira (5).

Normalização a caminho

Ainda segundo o boletim, o número médio de sepultamentos em Manaus, está próximo à média observada de 2015 a 2019, período antes da pandemia da Covid-19.

O Amazonas registrou 402.089 casos de Covid-19 de março de 2020 até 30 de junho de 2021. De 1º de janeiro a 30 de junho de 2021, foram 200.222 casos, representando 50% do total.

O documento aponta, ainda, que, nos últimos 14 dias (16/06 a 30/06), período da análise, houve uma redução de 18% na média diária de casos no Amazonas. Apenas na capital, a diminuição foi de 10%. No interior do estado, a média diária reduziu em 30%.

Idosos

Segundo o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, explica que a taxa de incidência de Covid-19 apresenta redução para todas as faixas etárias, quando comparado o mês de maio e junho.

" Durante a análise desse indicador, foi possível identificar que a redução mais expressiva foi em pessoas com 60 anos ou mais, que corresponde à faixa etária que foi primeiramente contemplada com as vacinas contra a Covid-19, o que possibilitou o esquema completo considerando os intervalos entre a primeira e segunda doses (D1 e D2) " Cristiano Fernande, diretor-presidente da FVS-AM

Cristiano informa ainda que, em relação à taxa de internação, entre os meses de fevereiro e março de 2021, também foi possível identificar redução. “É importante destacar que houve redução desta taxa em todas as faixas etárias, principalmente em idosos, com 51% de redução entre os últimos meses”, acrescenta o diretor-presidente da FVS-AM.

Transmissibilidade

A taxa de transmissão é de 0,97, o que significa que cada 100 pessoas doentes podem transmitir a infecção para outras 97 pessoas.

Prevenção

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) continua presente no Estado, portanto, é essencial manter as recomendações de prevenção à Covid-19, que são: uso da máscara de proteção respiratória; manter a distância entre as pessoas; lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool a 70%; e adesão do grupo prioritário na Campanha de Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

