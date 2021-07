Exame de toque é realmente importante contra o câncer de próstata?

| Foto: Reprodução

MANAUS - Cercado de preconceitos e desinformações, o exame que diagnostica o câncer de próstata é um dos procedimentos de saúde mais temidos pelos homens. Mas, afinal, o exame de toque retal é realmente importante?

De acordo com o urologista Eugênio Rocha, a resposta é sim. O procedimento é importantíssimo na detecção do câncer de próstata inicial, juntamente com a realização da dosagem do Antígeno Prostático Específico, conhecido como PSA, no sangue.

"Podemos ter casos de câncer de próstata detectado com o exame de sangue normal, mas com nódulo encontrado somente durante o toque", explicou o médico.

A partir de qual idade os homens devem realizar consultas periódicas com urologistas?

Segundo o urologista, em relação ao câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens com histórico de câncer de próstata na família ou da raça negra comecem a fazer o preventivo a partir dos 45 anos, mesmo sem sintomas. Homens sem esses fatores de risco podem começar a partir dos 50.

"O Urologista cuida da saúde do homem do nascimento até o fim da vida. Dependendo da fase da vida, alguns problemas urológicos podem ser mais ou menos frequentes. Exemplo: aumento da próstata após os 40 anos, traumas urológicos nos mais jovens, torção de testículo na infância e adolescência", disse.

Por que os exames de prevenção ao câncer de próstata ainda são um tabu entre os homens?

Especialistas apontam que o tabu relacionado ao exame para a prevenção de câncer de próstata precisa ser quebrado. O preconceito ao exame de toque é proveniente de uma cultura machista, que ainda está bastante arraigada na sociedade, e é a partir dessa mentalidade que muitos homens se recusam ao exame, numa tentativa irracional de ''preservar'' a sua masculinidade.

Número de mortes e casos de câncer de próstata no Brasil

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é de que serão registrados 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, do triênio 2020 - 2022.

De acordo com os últimos registros consolidados pelo Ministério da Saúde, 15.576 homens morreram por causa da doença em 2018.

