Maués inicia aplicação de 2ª dose contra Covid para pessoas de 18 anos

O município de Maués vem se destacado na gestão da vacinação contra a Covid-19 | Foto: Rodrigo Negreiros

Manaus (AM) - Sucesso da campanha de vacinação contra Covid-19, Maués mostra queda na taxa de internações e óbitos no município

O município de Maués vem se destacado na gestão da vacinação contra a Covid-19, sendo o primeiro a vacinar o público de 18 anos sem comorbidades, no início do mês de maio no Amazonas.

O prefeito Júnior Leite (PSC) diz que o reflexo é nítido no Hospital Municipal Raimunda Francisca Dinelli, localizado na área urbana do município.

" Nossa Maués já está 14 dias sem internações no Hospital Dona Mundiquinha, acreditamos muito na vacinação. Fizemos um calendário que contempla desde maio todas as faixas etárias vacináveis e vacina boa é no braço " Júnior Leite, prefeito

Maués registra 14 dias sem nenhuma internação de habitantes do município pelo novo coronavírus, há apenas com um paciente internado advindo do município vizinho - Boa Vista do Ramos e não registra óbitos da doença desde o dia 25 de junho.

Com isso, todos os dias as equipes do hospital estão fazendo cirurgias eletivas, que foram paralisadas devido à pandemia e, a cada fim de mês, um mutirão é realizado para grandes cirurgias.

Com o sucesso da campanha de imunização e a aceitação da população, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) retornará nas comunidades rurais, para aplicar a segunda dose da vacina.

" Nossas equipes irão aplicar a 2ª dose para o público a partir de 18 anos e também para aquelas pessoas que perderam a 1ª dose. Nossa meta é imunizar pelo menos 5 mil pessoas " Franmartony Firmo, secretário da Semsa

Os agentes de saúde irão percorrer a Zona Rural em lanchas, para agilizar o deslocamento. Veja o calendário abaixo:

13 de julho (terça) – Paracuni;

14 de julho (quarta) – Paraná do Urariá de Baixo;

15 de julho (quinta) – Castanhal de Baixo;

16 de julho (sexta) – Maué Miri, Lago Grande, Xibuí, Canarana e Lago Pretinho;

17 de julho (sábado) – Pupunhal, Camarão, Igarapé do Gil Laguinho, Vera Cruz, Limãozinho;

Na área urbana de Maués, a campanha continua no Ginásio Pe. Leão Martinelli, localizado na Rua Getúlio Vargas, s/n°, Centro, no horário das 09h às 17h. E é necessário levar documentos de identificação: RG, CPF e comprovante de endereço na hora da vacinação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vacinação contra influenza termina na próxima sexta-feira (9)

Amazonas tem redução de 30% de mortes por Covid-19, aponta FVS-AM