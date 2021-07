Conheça o Edema Pulmonar, doença ligada a insuficiência cardíaca

Os médicos explicam que um paciente com EAP fica com o pulmão cheio de líquido e com a sensação de como se estivesse se afogando | Foto: Reprodução/Freepik

MANAUS - Uma pesquisa sobre insuficiência cardíaca feita no Brasil em 2015 mostra que a insuficiência cardíaca mata 50.000 brasileiros por ano. A conclusão veio com o primeiro estudo nacional sobre a doença e mostra um dado alarmante sobre o tema.

A insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de bombear sangue em quantidade necessária para o organismo. As consequências dessa insuficiência geram falta de ar, cansaço extremo, dentre outros sintomas. Mas esse quadro clínico pode levar também a outra doença: o edema pulmonar agudo, também conhecido como edema agudo do pulmão (EAP), uma emergência médica causada pelo extravasamento de água dos vasos sanguíneos para o tecido pulmonar, tornando a respiração difícil.

A médica cardiologista Vânia Naue explica que a pessoa que desenvolve o edema agudo pulmonar já tem um quadro de insuficiência cardíaca. “Isso acontece porque o coração não tem força suficiente para espalhar o sangue para todo o organismo e então um líquido vai se acumulando no pulmão”.

Na maioria dos casos, o edema é causado pela insuficiência cardíaca, mas o médico cardiologista Fernando Ganem explica que a doença pode ocorrer por outros motivos, incluindo pneumonia, exposição a certas toxinas, medicamentos e até por traumas torácicos. Pessoas expostas a altitudes acima de 2.500 metros (o equivalente a quase nove Torres Eiffel), podem desenvolver o problema.

“À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e menos moléculas de oxigênio estão disponíveis no ar mais rarefeito, dificultando a respiração. Quanto mais rápido a pessoa sobe, maior o risco de edema pulmonar”, explica Ganem.

Em poucos casos a doença pode ser causada também por uma infecção viral como a covid-19. “Se acontecer uma infecção viral no coração, por exemplo a covid, que pode afetar o coração, o paciente gera um quadro clínico de miocardite, a infecção do miocárdio (tecido muscular do coração). Essa infecção viral pode vir a tornar o coração insuficiente”.

Os médicos explicam que um paciente com EAP fica com o pulmão cheio de líquido e com a sensação de como se estivesse se afogando. “O quadro que ele apresenta na hora é de estertores crepitantes (ruídos anormais que podem ser ouvidos tanto no início da inspiração quanto na expiração com o estetoscópio durante uma auscultação pulmonar) e às vezes quando está muito avançado surge um líquido sanguinolento pela boca”, explica Clio Heidrith, médica pneumologista.





Diagnóstico e tratamento do edema pulmonar





O diagnóstico da doença é feito por meio da avaliação dos sintomas de uma boa anamnese (entrevista conduzida pelo médico em consultório com o objetivo de identificar os sintomas do paciente e chegar ao diagnóstico de uma doença), exame físico e de raios X de tórax para avaliar a presença de líquido no pulmão. Quando não diagnosticado e tratado com rapidez, o edema pulmonar pode ser fatal.

Em casos graves, depois da abordagem inicial na sala de emergência, os pacientes podem necessitar de atendimento em uma unidade de cuidados intensivos ou críticos. O tratamento depende da gravidade do caso e pode incluir diuréticos (medicamentos utilizados para remover o excesso de líquido do corpo), vasodilatadores (medicamentos que ajudam a aliviar a pressão no coração e controlar a pressão arterial sistêmica, melhorando a performance cardíaca), Administração de oxigênio por meio de máscara facial, cânula nasal (tubo de plástico flexível com duas aberturas que fornecem oxigênio para cada narina) ou ventilação mecânica e a aspiração ( quando o líquido é aspirado dos pulmões utilizando um tubo inserido pela garganta).

“Deve-se usar também um medicamento que faça contrair o coração, pois o coração grande contrai pouco. Se o paciente for hipertenso, medicação para a pressão. Se o paciente tiver uma insuficiência renal, algo precisa ser administrado também”, explica Clio Heidrith.

Prevenção

Os médicos afirmam que o edema pulmonar nem sempre é evitável, mas como seu risco está relacionado, na maioria das vezes, a problemas cardíacos, os profissionais explicam que medidas podem ser tomadas no dia a dia para evitar esses problemas como evitar fumar, manter o peso sob controle, praticar atividades físicas, medir a pressão arterial, controlar o nível de colesterol e triglicérides no sangue, limitar o uso de sal e evitar na medida do possível, situações de estresse.



Segundo Ganem, um quadro de edema pulmonar pode se repetir várias vezes no decorrer da vida, por isso é importante que os pacientes com problemas cardíacos sigam as recomendações médicas para evitar possíveis riscos. Entre as recomendações médicas, destacam-se as consultas periódicas e o uso regular das medicações prescritas. “A má adesão ao tratamento é uma grande causa de recorrências”, enfatiza o médico.

