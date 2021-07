MS faz recomendações para vacinação de grávidas e puérperas no AM

A vacinação deverá ser realizada com imunizante sem o vetor viral em sua composição, conforme orientação do MS | Foto: Divulgação Secom

Manaus - Gestantes e puérperas do Amazonas. recebem recomendações para a vacinação contra a Covid-19.

Nota técnica enviada aos estados e municípios na terça-feira (6) Ministério da Saúde (MS), pelo orientou a imunização deste grupo independentemente da existência de doenças pré-existentes e manteve a exigência de prescrição médica.

A enfermeira do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Josy Dias, ressaltou a importância da imunização contra Covid-19 de todas as gestantes e puérperas a partir de 18 anos.

“É importante para as grávidas e puérperas essa vacinação porque nesse momento elas têm uma baixa imunidade e têm tido muitos casos de Covid-19 nessa população. É indicação do próprio Ministério da Saúde que elas possam buscar os postos de saúde para fazer a sua vacinação”, destacou.

A vacinação deverá ser realizada com imunizante sem o vetor viral em sua composição, conforme orientação do MS. Obedecendo também o intervalo de 15 dias entre a vacina contra a Covid e a da influenza.

As gestantes vacinadas contra o novo coronavírus dentro desse prazo, já podem providenciar a imunização contra a influenza.

" O Ministério da Saúde indica a vacinação de grávidas e puérperas com as vacinas da CoronaVac ou Pfizer e preconiza não só para gestantes, mas para toda a população que tome outras vacinas, por exemplo da influenza, com a diferença de, pelo menos, 15 dias, entre a vacina da Covid e a vacina tomada naquele momento " Josy Dias, FVS-RCP

Mais recomendações

A vacinação contra a Covid-19 poderá ser realizada em qualquer trimestre da gestão. Para aplicação da vacina deverá ser exigido prescrição médica.

As gestantes que já tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca devem aguardar o término do puerpério, período de 45 dias após o parto, para a administração da segunda dose do mesmo imunizante, conforme orientação do MS.

" A gente reforça que a segunda dose deve ser feita com a AstraZeneca porque o benefício da vacina é maior do que o risco. O índice de letalidade no Brasil das grávidas é de 10%, enquanto na população em geral é em torno de 2%. A letalidade é muito alta. Gestantes e puérperas podem procurar os postos de vacinação contra a Covid nas suas cidades que estão aplicando o imunizante para este grupo prioritário " Viviana Almeida, chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (Dabe) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)

O Ministério da Saúde reiterou, na quinta-feira (8), que não está autorizado no país a combinação de vacinas, intercambialidade, receber a primeira dose de uma vacina seguida da segunda dose de outra.

Dados parciais do PNI da FVS-RCP, apontam que 14.543 doses foram aplicadas em gestantes e puérperas no Amazonas até a manhã desta sexta-feira (9), sendo 13.539 de primeira dose e 1.004 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do www.fvs.am.gov.br.

