Atendimentos psicológicos no Amazonas ultrapassam 5 mil atendimentos

As consultas são gratuitas e sigilosas, dando segurança para o paciente, que pode realizar até três atendimentos por cadastro | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - Em seis meses de atividade, os Serviços de Apoio Psicológico ao Servidor (SAPS) e à População (SAPP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), ultrapassaram a marca de 5 mil atendimentos psicológicos a profissionais de saúde (ativos e afastados) e a população em geral.

Lançado em janeiro deste ano, o serviço é ofertado na modalidade de teleconsulta, com plantões de segunda a domingo, das 7h às 20h, incluindo feriados.

Ao todo, 14 psicólogos realizam os atendimentos de escuta emergencial e plantão psicológico por meio de contato telefônico e/ou videochamada, com duração de 30 minutos.

O serviço atende profissionais de saúde, atuantes nas unidades hospitalares e aqueles que se encontram afastados de suas funções laborais, além de contemplar a população do Amazonas, chegando a registrar ainda atendimentos a pessoas de 17 estados.

Para o gerente da Rede de Atenção Psicossocial, da Secretaria Executiva Adjunta de Políticas em Saúde da SES-AM, Ismael Reis, o serviço é necessário para minimizar os efeitos negativos da pandemia na saúde emocional dos profissionais e também auxiliar a população.

“Os diversos grupos envolvidos, pacientes, familiares, profissionais de saúde, gestores, profissionais de comunicação, segurança e a população como um todo, passam por estados emocionais intensos e traumáticos nesta pandemia, e os atendimentos psicológicos oferecidos pelo SAPS e SAPP têm sido um significativo apoio para minimizar esse desconforto emocional e sofrimento psíquico”, afirmou Reis.