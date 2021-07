Hábito de beijar bebês pode transmitir herpes e levar a morte; veja

O hábito de beijar no rosto ou nas mãozinhas pode ser uma porta de entrada para o herpes | Foto: Divulgação

É quase impossível não sentir vontade de beijar um bebê ou querer ficar sentindo o seu cheirinho. No entanto, o hábito pode ser um risco para a saúde desses seres tão indefesos, ainda mais dos recém-nascidos.

Muitos reclamam que possa ser excesso de cuidado e até "frescura", porém, o hábito deve ser evitado para que o bebê não tenha contato com o vírus do herpes e possa desenvolver problemas graves.

Apesar de ser considerado raro, os recém-nascidos, ao receberem um beijo no rosto, podem desenvolver herpes e ter complicações graves como problemas neurológicos permanentes ou duradouros. E o vírus pode até mesmo levar à morte.

A influenciadora digital Dany Santos, dona da página “Amor de Mãe”, no Facebook, fez uma alerta após sua filha de 7 meses desenvolver herpes e apresentar os sintomas na face.









Os pediatras afirmam que os pais devem, sim, pedir para familiares e amigos não beijarem seus filhos recém-nascidos. O hábito de beijar no rosto ou nas mãozinhas pode ser uma porta de entrada para o herpes.

Além do herpes , outras doenças podem também ser prejudiciais a saúde do bebê, como o impetigo (infecção bacteriana da superfície da pele, altamente contagiosa) e acne neonatal.

Estima-se que 80% da população é portadora do vírus herpes, e é mais comum transmiti-lo quando o adulto portador possui as “feridas” na região da boca, que são comuns da doença. Mas, mesmo sendo raro, pessoas sem nenhum sintoma ou nenhuma ferida também podem transmitir.

Nos primeiros meses de vida, o recém-nascido não possui o sistema imunológico completamente formado e não consegue combater o vírus, o que pode gerar sérias consequências. A recomendação é que um bebê só deve sair de casa após 60 dias quando tomar todas as vacinas.

As visitas podem até segurar o bebê, mas seguindo as recomendações de não beijá-los e usar sempre o álcool em gel e lavar as mãos.

*Com informações do Meio Norte

