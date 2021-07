FCecon faz treinamento de prevenção e tratamento de feridas na pele

O treinamento foi voltado para técnicos de enfermagem e enfermeiros | Foto: Jadson Souza/FCecon (Treinamento) e Luís Mansueto/FCecon (CCP)

Manaus (AM) - Os pacientes oncológicos do Amazonas passam por atendimento de qualidade e humanizado.

Com o objetivo de capacitar servidores para cuidar de pacientes oncológicos com lesão por pressão – feridas na pele –, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, nesta quinta-feira (15), o curso de atualização de prevenção e tratamento de lesões da pele.

O treinamento ocorreu no auditório Dr. João Batista Baldino, e foi voltado para técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A capacitação foi organizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), com palestras pela manhã e à tarde.

Os assuntos foram ministrados por servidores da FCecon e convidados externos. Os profissionais trataram sobre “Fisiopatologia do processo cicatricial e tipos de lesões”, “Terapia tópica para tratamento de feridos”, “Cuidados em estomios e lesões cutâneas periestomais”, “Tratamento e prevenção de úlceras crônicas” e “Prevenção e tratamento de lesões de pele”.

Conforme a responsável pelo CCIH, enfermeira Glauciane Neves, o treinamento faz parte da programação anual de capacitação, voltada para os servidores que atuam na área de Enfermagem.

O objetivo é promover a prevenção e o tratamento de lesões por pressão em pacientes internados na unidade hospitalar e, assim, promover o atendimento de qualidade e humanizado.

A partir das ações voltadas para prevenção e tratamento desse tipo de lesão, destaca a enfermeira, houve redução de 18% nos três índices que são monitorados: pacientes avaliados para risco de lesão por pressão quando admitidos no 5º andar; prevalência de pacientes com lesão por pressão e incidência de lesão por pressão.

O treinamento é uma oportunidade para atualização, por exemplo, em procedimentos para limpeza e uso de produtos utilizados no local afetado, os quais permitem uma cicatrização mais rápida.

*Com informações da assessoria