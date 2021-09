Grupo de Apoio à Criança com Câncer recebe fomento no Amazonas

O GACC-AM tem como objetivo prestar serviço assistencial e social às crianças e adolescentes com câncer | Foto: Divulgação/FPS

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas entregou ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM), por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para o setor social, um veículo e materiais permanentes, além de serviços de pintura e aplicação de papel de parede, em evento na sede da instituição, no bairro Dom Pedro, zona centro-Oeste.

" O governador Wilson Lima nos deu uma única missão: ajudar aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade social. E hoje, a entrega deste veículo, a reforma de pintura e aplicação de papel de parede, irá beneficiar e muito o trabalho realizado aqui na instituição, que tem como objetivo prestar serviço assistencial e social às crianças e adolescentes com câncer de baixa renda. Parabéns ao GACC-AM, e contem sempre com o apoio do Governo do Amazonas " Taiana Lima, primeira-dama do Estado

O valor total do benefício é de R$ 107.362,06. Com a entrega do veículo, com capacidade para sete lugares, o GACC irá aumentar em 10 vagas o serviço de transporte de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, hospedadas ou não na Casa de Apoio da entidade, juntamente com seus acompanhantes.

O serviço será oferecido de segunda a sexta-feira, das 5h às 16h, fazendo trajetos entre a casa de apoio ou residência para hospital ou clínicas .

“Agradecemos muito essa parceria com o Governo do Amazonas, pois com este projeto de pintura e papel de parede, deixou o ambiente ainda mais feliz e levará uma qualidade de vida ainda melhor para as crianças e adolescentes assistidas pelo GACC, além de ampliar e facilitar os nossos serviços de transporte para as consultas, passeios e outras atividades com a entrega do veículo”, afirmou Joyce Loureiro, diretora assistencial da instituição.

Instituição

O GACC-AM tem como objetivo prestar serviço assistencial e social às crianças e adolescentes com câncer, com instituições similares que tenham as seguintes finalidades básicas, colaborar com a promoção do serviço assistencial e social, promover e desenvolver ações que visem melhores condições para a viabilização da cura de tais crianças e adolescentes, bem como para o bem-estar físico e psicossocial delas e de suas respectivas famílias.

O acolhimento é por tempo indeterminado, até que esteja em controle da doença, sendo liberado pelo médico para retornar a sua cidade de origem.

Durante a estadia, a criança e o seu responsável recebem atendimento social, psicológico, educacional e nutricional para contribuir com a melhora do tratamento, e atividades que trabalham a socialização de seus atendidos.

O GACC-AM atende aproximadamente 700 crianças e adolescentes entre a capital do estado do Amazonas, interior e estados vizinhos.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

