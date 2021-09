Uma em cada quatro pessoas terá um AVC ao longo da vida; veja sintomas

| Foto: Divulgação

De acordo com a OMS, o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC ou derrame, é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Dados indicam que uma em cada quatro pessoas terá AVC durante a vida.

A neurologista Dra. Ana Paula explicou que há dois tipos de AVC: o isquêmico, que acontece quando há a obstrução de uma artéria, e o hemorrágico, quando a parede da artéria se rompe e espalha sangue em determinada área do cérebro.

A neurologista também elencou os sintomas da doença, tais como fala enrolada, desvio da boca para um dos lados, perda de força em um dos lados do corpo, alteração na visão e desequilíbrio ou falta de coordenação.

Ela também deu dicas de como identificá-los e orientou: se perceber os sintomas em alguém próximo ou em você mesmo, ligue para a emergência o mais rápido possível. Cada segundo conta para que evitar sequelas graves e morte.

Quer saber como evitar a doença e quais hábitos cortar de vez da sua vida? Confira todas as dicas no vídeo abaixo:

Acidente vascular cerebral