Visita técnica em Hospitais e Prontos-Socorro é realizada em Manaus

Visita técnica em Hospitais e Prontos-Socorros. | Foto: Roberto Carlos/Secom

Manaus (AM) - O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, realizou, na terça-feira (07/09), visita técnica aos três Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) da capital para acompanhar o fluxo de atendimento, a reorganização da rede faz parte do Programa Saúde Amazonas.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) manteve as 25 unidades de urgência e emergência da rede de saúde em funcionamento normal, em plantão de 24 horas, durante o feriado da Semana da Pátria e do Amazonas.

De acordo com Anoar Samad, a intenção da visita técnica nos três grandes HPS da capital foi de fortalecer a qualidade no atendimento de rotina também em feriados.

Além disso, alinhar soluções com os gestores das unidades para melhoria da assistência à população.

“Nós estamos trabalhando para justamente levar uma qualidade no atendimento cada vez maior. Vamos investir cada vez mais nestas áreas, identificamos focos em que a secretaria pode ajudar os gestores, e essa é a nossa missão, ajudar. Quero que a população saiba que diuturnamente estamos lutando, eu e todos os meus secretários, os gestores, para levar uma melhor saúde a você, amazonense”, ressaltou o secretário de Saúde, que estava acompanhado da equipe técnica.

Nas três unidades, o fluxo de atendimento estava ocorrendo como de rotina, sem dificuldades. No HPS Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, o secretário conheceu as melhorias realizadas, como a implantação do projeto Lean nas Emergências, que mudou o cenário de macas nos corredores do hospital.

A diretora da unidade, Aída Cristina Tapajós, ainda mostrou o projeto de construção de nova entrada exclusiva para casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) e a obra em andamento para receber a administração.

A visita ao HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado foi acompanhada pelo diretor Daniel Santos, que mostrou o resultado da reforma na unidade; os reparos realizados após problema em tubulação por conta da forte chuva; e que o hospital está com amplo abastecimento de medicamentos e insumos.

A unidade possui sempre uma grande rotatividade de pacientes, por ser referência de casos de acidentados e politraumas.

O secretário Anoar Samad destacou que a SES-AM atua, juntamente com a regulação, para sempre melhorar a rotatividade no hospital, com transferências dos casos de acordo com o perfil de cada paciente.

“Por orientação do nosso secretário, Dr. Anoar Samad, nós estamos potencializando os nossos hospitais de retaguarda, para que possamos melhorar a sua complexidade e assim termos um melhor giro de leitos nas nossas unidades e prontos-socorros e atuar frente às necessidades da população nas mais diversas especialidades do estado”, explicou a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, Nayara Maksoud.

Para o diretor do João Lúcio, a visita técnica é benéfica em busca de melhorias.

“É uma forma de a gente demonstrar a transparência da Secretaria com a sociedade, é uma forma também de eles conhecerem mais a fundo as nossas necessidades, e eu só tenho a agradecer. Agradeço a ele, a toda a minha equipe técnica e à equipe de agentes administrativos que nos ajudam diariamente. O João Lúcio é uma grande família, e a gente está de coração aberto e sempre prestativo para atender”, disse o diretor Daniel.

Em visita ao HPS 28 de Agosto, Anoar verificou que o fluxo de atendimento esteve tranquilo neste feriado e que a unidade segue também buscando melhorias como a construção de 24 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A diretora Júlia Marques afirmou que a visita realizada pelo secretário de Saúde prestigia o trabalho de toda a equipe do 28 de Agosto.

“Gostaria de agradecer ao Governo do Amazonas, ao secretário Anoar, a toda equipe da Secretaria de Saúde. Essas visitas são de extrema importância, são fundamentais para que a gente mostre os problemas do dia a dia, que a gente possa mostrar as soluções também, que a gente possa mostrar a rotina”, afirmou a diretora.

Nas visitas às três unidades, Anoar Samad foi acompanhado pelo secretário executivo de Assistência da Capital, Jani Kenta; pela secretária executiva adjunta de Urgência e Emergência, Mônica Melo; e pela coordenadora da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), Eunice Mascarenhas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Saúde no AM vai implantar Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar

AM vai ampliar cirurgias noturnas para prevenir superlotação