Governo do Estado esclarece dúvidas quanto à vacinação contra Covid-19

Dúvidas quanto à vacinação contra Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas realiza, nesta sexta-feira (17/09) e no sábado (18/09), a 20ª edição da campanha Vacina Amazonas, e esclarece dúvidas em relação às pessoas que podem tomar o imunizante, horários de atendimento, pontos de vacinação e outras informações sobre a grande ação, que é coordenada pelo Estado em parceria com a Prefeitura de Manaus.

Para esclarecer as informações da grande ação, o Estado montou um tira-dúvidas da vacinação.

Confira:

O Governo está disponibilizando quantos postos de atendimento?

São nove pontos estratégicos da cidade, que disponibilizam 100 postos para imunização nos dois dias (confira a baixo a lista completa).

Quais são os horários de atendimento?

Sexta-feira (17/09), das 9h às 19h

Sábado (18/09), das 9h às 18h

Quem pode tomar a dose de reforço?

Pessoas com 70 anos ou mais, que tomaram a segunda dose até 31 de março.

Também podem ser vacinadas:

Pessoas com idade a partir de 18 anos que ainda não foram vacinadas também podem procurar um dos postos de atendimento

Qual a documentação necessária?

• Para a primeira dose, devem ser apresentados o documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência;

• para o reforço e segunda dose, a pessoa precisa estar munida de documento oficial com foto, CPF e a carteirinha de vacinação contra Covid-19

Confira os postos de vacinação coordenados pelo Governo:

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, exclusivamente na modalidade drive-thru, nos dois dias

• Parque Municipal do Idoso

• Policlínica João dos Santos Braga

• Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira – Avenida da Felicidade, s/nº, Conjunto Viver Melhor, zona norte

• Ceti Zilda Arns Neumann – Rua Santa Marta, s/nº, Comunidade Jesus Me Deu, Colônia Terra Nova 4, zona norte

• Escola Estadual Aristóteles Comte de Alencar – Avenida Presidente Médici, 500, Coroado 3, zona leste

• Escola Estadual Waldock Fricke de Lyra – Rua Santa Helena, s/nº, Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona norte

• Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós – Rua Goiânia, 701, Redenção, zona centro-oeste

• Escola Estadual de Tempo Integral Francisca Botinelly Cunha e Silva – Avenida Dom Pedro I, s/nº, Dom Pedro, zona oeste

Outros postos

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) também disponibiliza seis pontos estratégicos e postos de vacinação que incluem 31 Unidades Básicas de Saúde.

A lista completa pode ser consulta no site www.imuniza.manaus.am.gov.br

*Com informações da assessoria

