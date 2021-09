Saiba os sinais da diabetes infantil e como controlar a glicemia

O DM1 infantil, é o tipo de diabetes caracterizada pela redução na produção de insulina pelas células do pâncreas | Foto: Divulgação

Aumento da fome, da vontade de urinar e sede excessiva, são alguns dos sinais que servem de alerta para pais ou responsáveis por crianças e adolescentes, pois pode indicar o desenvolvimento do Diabetes Millitus tipo 1 (DM1 infantil), alteração que atinge, ao ano, 20 a cada 100 mil pessoas antes da idade adulta, apontam dados do Hospital Israelita Albert Einstein, uma das unidades de referência em saúde no País.

O nutricionista David Reis, que integra o quadro da Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), explica que a alteração está entre as doenças crônicas mais comuns na infância. O DM1 infantil é caracterizado pela redução na produção de insulina pelas células do pâncreas.

" De uma maneira geral, podemos dizer que, ao ingerir alimentos ricos em açúcar, como os carboidratos (arroz, macarrão, farinha, frutas, etc), o intestino entra em ação, convertendo-os em glicose, substância que é direcionada ao sangue. De lá, ela é transportada para as células através da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Sem a produção da insulina, os níveis de glicose no sangue aumentam, podendo causar vários problemas à saúde. " David Reis, Nutricionista e integrante da Associação Segeam

A causa do diabetes em crianças ainda é desconhecida. Mas, segundo David Reis, sabe-se que alguns problemas de saúde podem contribuir para o quadro. “Sabemos que o fator hereditário (características genéticas que passam de pais para filhos, por exemplo) pode contribuir, quando associado a outras alterações, como as doenças virais”, destacou.

Isso porque, alguns estudos apontam que há doenças virais que podem enganar o sistema imunológico, fazendo com que o corpo combata suas próprias células saudáveis, eliminando, por exemplo, as do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina.

“É importante lembrar que, assim como nos adultos, o diabetes infantil tem tratamento e controle, que devem ser feitos com a visita ao pediatra e ao endocrinologista, de forma periódica, e, se necessário, com reposição de insulina”, explicou.

Uma dieta adequada, com redução dos carboidratos e inclusão de legumes, carnes magras, grãos e cereais na alimentação diária, também é importante para manter os níveis de glicose no sangue equilibrados. Além de uma prática regular de exercícios físicos que é algo que ajuda nesse equilíbrio.

Segundo David Reis, o primeiro passo para as crianças e adolescentes é criar uma rotina alimentar segura associada à insulinoterapia.

Uma dica é a redução dos alimentos ricos em carboidratos, ou, que atrapalham o processo de absorção correta de glicose, como fast foods, refrigerantes, frituras, enlatados, embutidos e alimentos processados, que além de ricos em gordura e sódio, contribuem para a obesidade, comorbidade que associada ao diabetes, eleva os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares de forma precoce.

“O método de contagem de carboidratos tem sido uma estratégia nutricional e educativa muito eficiente no controle glicêmico e no empoderamento desses pacientes, dando ferramentas importantes no gerenciamento alimentar. Uma alimentação saudável deve ser praticada desde o primeiro ano de vida da criança, de preferência, com orientação de um profissional nutricionista, minimizando deficiências nutricionais, descontrole glicêmico e complicações que o DM pode acometer ”, concluiu.

