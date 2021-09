Projeto "Acolhe-DOR" promove evento para falar sobre saúde mental

| Foto: Reprodução

O calçadão da Ponta Negra, no domingo (26) será palco de um evento que pretende acolher e levar a importância da valorização da saúde mental para a população manauara: o Projeto "Acolhe-DOR" vai aproveitar os últimos dias do "setembro amarelo", para trazer a conscientização por meio da arte.

A reunião, que acontecerá às 17h e está aberta ao público, pretende provocar metodologias preventivas e também a valorização à vida, fazendo alusão ao mês em prevenção ao suicídio.

De acordo com uma das responsáveis pelo projeto e também organizadora da ação no domingo, a psicóloga Nilma Araújo, o evento será uma forma de destacar a importância de falar sobre prevenção e cuidados com à vida.

A psicóloga destaca que esse evento será uma grande oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas que foram acolhidas durante a pandemia, além é claro, de reencontrar os que participavam do projeto anteriormente.

" Esse encontro será muito importante para todos nós, onde teremos a oportunidade de conhecer novos acolhidos pessoalmente, falar mais próximo com aqueles que há tempos não vemos, uma vez que os nossos encontros estão sendo de forma hibrida (devido a pandemia). " Nilma Araújo, Psicóloga

O evento pretende ouvir e como diz o nome "acolher" com muito amor e quem sabe, até mesmo salvar mais vidas, como o projeto já fez tantas vez durante sua existência.

"Acolher e escutar os acolhidos, acolhedores e suas famílias, vai ser um momento especial de muito amor e afeto. Estamos desejosos por este momento, pela oportunidade de disseminarmos mais informações que podem salvar muitas vidas", conta Nilma.

Conheça o "Acolhe-DOR"

O projeto que tem, atualmente, 150 pessoas ativas, nasceu em 2017 após uma tragédia. Um grupo de adolescentes perdeu um amigo, de apenas 17 anos, para a depressão. Devastados com a perda, os pais dos jovens buscaram uma psicóloga Esmênia Almeida.

A profissional, então, pediu ajuda a uma colega de profissão, a Marly Paixão, que percebeu a importância de acolher, tanto os adolescentes, como seus pais. E assim nasce o "Acolher-DOR", visando usar ações preventivas e acolher as dores dos beneficiados pelo projeto.

Atualmente o projeto é composto por 11 profissionais, entre eles: (08) psicólogos, (01) Assistente Social, (01) pedagoga e (01) Contador.

As principais atividades compreendem em fazer atendimento psicológico individual e grupal; escutas ativas emergenciais; palestras e dinâmicas com temáticas motivacionais, entre tantas outras atividades que ajudam na saúde mental.

