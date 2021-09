Seas-AM investe em novos equipamentos de imagem para rede de saúde

Parque de Imagem. | Foto: Geraldo Farias/SES-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) realizou, na segunda-feira (27/09), a inauguração da nova sala de raio-X do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. José Lins, na data de celebração do aniversário de 15 anos da unidade. A entrega do novo equipamento faz parte do projeto de renovação do parque de imagem das unidades da rede pública estadual de saúde, integrando o Programa Saúde Amazonas.

Entre 2019 e 2021, foram adquiridos pelo Governo do Estado 39 novos equipamentos de raio-X, entregues pela SES-AM para unidades da capital, com o valor total do investimento chegando a R$ 9,8 milhões.

O aparelho vai permitir ampliar para até mil exames de raio-X por mês realizados no SPA Dr. José Lins, de acordo com a diretora da unidade, Rosana Silva. A nova sala de raio-X recebeu o nome da servidora Rita de Cássia Batista, que faleceu em decorrência da Covid-19 e que atuava na unidade desde sua inauguração. “É um dia muito feliz realizando essa entrega da sala de raio-X, era um sonho e, principalmente, por estar homenageando com o nome de uma servidora. É um sonho realizado para todos, juntamente com os 15 anos de SPA. Esse novo equipamento realiza exames de todas as partes do corpo”, informou a diretora Rosana.

Investimento

O Governo do Amazonas, além de adquirir os 39 novos equipamentos de raios-X, também investiu na aquisição de outros aparelhos para renovação do parque de imagem.Com investimento na ordem de R$ 9,3 milhões, foram adquiridos 76 aparelhos de ultrassom em ginecologia, sendo 61 deles distribuídos a todos os municípios do interior e 15 entregues para unidades da capital. O Estado ainda realizou a aquisição de três equipamentos de ultrassom para ecocardiograma.

O Governo do Amazonas também adquiriu 54 equipamentos digitalizadores de imagens de alta resolução com a maioria entregues a 51 municípios do interior, com o investimento sendo de R$ 9,9 milhões.Foram adquiridos cinco tomógrafos, no valor de R$ 7,04 milhões, recebidos pelo Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, HPS Platão Araújo, HPS 28 de Agosto, Hospital Francisca Mendes e Hospital Regional de Parintins Jofre Cohen. Ainda houve a aquisição de 107 eletrocardiógrafos, distribuídos na capital e interior, além da aquisição de dez eletroencefalógrafos.

*Com informações da assessoria

