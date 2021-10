Rotina estressante e cansaço podem causar esgotamento físico e mental

Estresse e desconforto no transporte público e trânsito da capital, por exemplo, deixam a rotina dos manauaras mais estressante | Foto: AET

MANAUS (AM) - Estresse, cansaço, excesso de trabalho, rotina desgastante no trânsito e poucas horas de sono. Essa é uma receita perigosa para qualquer pessoa começar a apresentar sintomas de esgotamento físico e mental.

Os sinais de que o corpo e a mente não estão bem incluem falha de memória, insônia, moleza no corpo, dores musculares, palpitações cardíacas, apatia, irritabilidade, distensão muscular, tristeza e angústia, por exemplo.

Especialistas afirmam que quanto mais se ignora tais problemas, não permitindo que o corpo descanse para restabelecer as energias e organizar os pensamentos, a tendência é que essas complicações se tornem ainda piores. O esgotamento pode ter origem física ou mental, e um pode ser o motivo do surgimento do outro.

O garçom Lucas Oliveira, de 31 anos, tinha dois empregos, trabalhava diariamente, sem tirar uma única folga na semana, quando o corpo começou a dar indícios de que as coisas não iam bem.

" Não tinha mais nenhuma qualidade de vida, dormia apenas cinco horas por dia. Trabalhava em um café da manhã, fazia faculdade à tarde e entrava às 19h em outro serviço, em um bar. Levei essa vida por um ano, quando percebi que estava uma pilha, estava muito irritado e tive alguns episódios de espasmos musculares " , diz o rapaz.

Lucas conta que os sintomas só melhoraram quando ele procurou atendimento médico e optou por se desligar de um dos empregos. "Fiz alguns exames e o médico me informou que era por conta da falta de descanso e excesso de trabalho e me alertou que isso poderia me causar problemas ainda mais graves. Apesar da minha situação financeira ter apertado um pouco, não me arrependo de ter deixado um emprego", comenta.

O garçom e estudante está longe de ser exceção em um país como o Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 98% dos brasileiros apresentam algum nível de cansaço físico ou mental e 63% já acordam indispostos.

Segundo o psicólogo e Ronald Filho, a forma como lidamos com os problemas, frustrações e deveres da nossa rotina, podem ocasionar uma desordem na nossa saúde emocional e um desgaste metabólico tão grande que acabam desencadeando o esgotamento psicológico.

Por outro lado, o especialista afirma que os fatores ligados ao "limite físico" envolvem o desgaste excessivo. "Ficar horas no trabalho ou atividades estressantes, por exemplo, são hábitos extremamente destrutivos para o bom funcionamento do nosso corpo. É bom sempre ter em mente que só podemos desempenhar atividades que somos capazes de realizar, sem que isso nos prejudique de alguma forma", afirma.

Ronaldo afirma que para evitar chegar a um ponto de esgotamento físico e emocional, é necessário reestruturar a rotina, especialmente em relação às condições de sobrecarga de trabalho, sedentarismo e conflitos familiares.

"As medidas para evitar problemas como esses incluem a prática de atividades físicas, ter uma alimentação balanceada, dormir bem e não abrir mão de tirar, frequentemente, um dia para relaxar com atividades que dão prazer. Fazer terapia também ajuda muito a melhorar a nossa saúde emocional e, consequentemente, física também, é bom lembrar", finaliza Ronaldo.

