Dose de reforço mantém defesa contra Covid-19, afirma secretário do AM

Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação | Foto: Roberto Carlos/Secom

MANAUS (AM) - A 21ª edição da campanha Vacina Amazonas iniciou nesta sexta-feira (1°) em Manaus, com o objetivo de aplicar a dose de reforço, 3ª dose da vacina contra a Covid-19, em profissionais da saúde a partir de 50 anos, pessoas a partir de 60 anos e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

O secretário de Saúde do Estado, Anoar Samad, afirmou que a dose de reforço permite manter a defesa contra a Covid-19, com manutenção dos anticorpos que combatem o vírus.

" Os trabalhos já mostraram que a terceira dose é fundamental, porque os níveis, vamos dizer assim, de defesa, de anticorpos do nosso corpo, diminuem com uma média de seis a oito meses. Por isso, foi instituída como norma técnica do Ministério da Saúde a aplicação da terceira dose. Essa terceira dose também é importante, pois os trabalhos mostraram que essa modalidade de RNA, que é um dado técnico, mas essa tecnologia da vacina da Pfizer, é a que melhor se aplica como dose de reforço " Anoar Samad, secretário de Saúde do AM

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, orientou que a vacinação deste público-alvo ocorre em seis pontos estratégicos da capital, funcionando com horário estendido, montados pelo Governo do Estado e Prefeitura de Manaus.

" ão seis pontos estratégicos que vão das 9h até as 21h, tanto da Secretaria Municipal de Saúde como do Governo do Estado. Do Governo do Estado, exclusivamente, o Sambódromo e o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou. Para consultar os outros pontos estratégicos, é só entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as 33 Unidades Básicas de Saúde " Tatyana Amorim, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

Locais de vacinação

Os pontos estratégicos que funcionarão em horário estendido são:

- Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou (pedestre);

- Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus (drive-thru);

- CECF Padre Pedro Vignola (pedestre);

- Shopping Phelippe Daou (pedestre);

- Studio 5 Centro de Convenções (pedestre);

- Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da FVS-RCP, vai coordenar dois pontos estratégicos: o Sambódromo, onde haverá 26 postos de vacinação, e o CCF Magdalena Arce Daou, com 16 postos.

Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus devem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus).

Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação.

Para os imunossuprimidos, além dessa documentação, um laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Para quem vai receber a primeira dose, é necessário que o interessado apresente, obrigatoriamente, um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia) e Cartão de Vacina.

Postos de Vacinação que funcionarão em horário estendido

Dia 1º/10 - Sexta-feira – Das 9h às 21h

Dia 02/10 – Sábado – Das 9h às 18h

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (pedestre)

Avenida Brasil, s/nº, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus

• Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

Avenida Pedro Teixeira, 2.595, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (pedestre)

Rua Gandu, 119, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus

• Shopping Phelippe Daou (pedestre)

Avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira, zona norte de Manaus

• Studio 5 Centro de Convenções (pedestre)

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial I, zona sul de Manaus

• Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru)

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José, zona leste de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Novo mutirão de vacinação contra Covid-19 é realizado em Manaus

Brasil registra 627 mortes e 27,5 mil infecções em 24h