Dia ‘D’ da multivacinação terá 137 unidades de saúde disponíveis

MANAUS (AM) - O município de Manaus vai contar com 137 unidades de saúde com salas de vacina funcionando no próximo sábado (16), Dia “D” da Campanha de Multivacinação 2021, das 8h às 17h. O objetivo da campanha, iniciada pela Prefeitura de Manaus no dia 1º de outubro, é a atualização do cartão de vacina de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a oferta de 18 tipos de vacinas.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a vacinação vai ocorrer em policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) da rede municipal, nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, além de quatro Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (CAICs), vinculados à rede estadual.

“É mais uma oportunidade para que a população possa garantir a proteção contra várias doenças, que podem ser prevenidas com a imunização. A campanha de multivacinação deste ano tem como foco crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Pais e responsáveis devem procurar uma unidade de saúde para verificar a atualização do cartão de vacina. Os adultos e idosos também podem aproveitar para receber as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização”, ressalta Shádia Fraxe.

A campanha disponibiliza vacinas como: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Influenza, Meningocócica ACWY, Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, lembra que algumas vacinas estão disponíveis para determinadas faixas etárias, como é o caso da vacina contra o HPV, direcionada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, assim como a meningocócica ACWY (11 e 12 anos).

“Para quem procurar um local de vacinação, é muito importante que apresente o cartão de vacina, para que os profissionais de saúde possam avaliar se há necessidade de aplicar a primeira dose de uma das vacinas ou completar o esquema vacinal, e também no caso de uma possível alteração no esquema vacinal”, avisa Isabel Hernandes.

A lista com o endereço das unidades de saúde que irão funcionar no Dia “D” da Campanha de Multivacinação pode ser consultada no site da Semsa ( https://semsa.manaus.am.gov.br ).

*Com informações da assessoria