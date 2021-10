Cardiologista faz alerta para problemas relacionados ao coração

Os especialistas da saúde são categóricos ao afirmar que as doenças consideradas ‘silenciosas’ são aquelas que as pessoas precisam ter sempre o cuidado redobrado. Dentre elas, estão aquelas doenças relacionadas ao coração.

Dados da Federação Mundial do Coração apontam que a maioria das doenças cardiovasculares é assintomática, ou seja, sem nenhuma indicação e muitos pacientes só descobrem que precisam de cuidados quando algum quadro se manifesta, como infarto ou uma parada cardíaca, por exemplo.

O cardiologista do Sistema Hapvida, José Leitão, explica quais seriam as doenças relacionadas ao coração mais frequentes. “Doenças cardiovasculares correspondem a um tipo de patologia que acometem não só o coração, mas também os vasos sanguíneos, as mais comuns: a hipertensão arterial sistêmica, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a doença arterial obstrutiva periférica, arritmias e a insuficiência cardíaca”.

O médico ainda destaca o que pode causar um problema no coração e o que fazer para evitar esses tipos de danos. “Existem várias doenças que podem causar problemas no coração, desde doenças adquiridas, por maus hábitos, como sedentarismo e uma dieta rica em carboidratos ou gordura animal, assim como doenças genéticas, ou seja, onde a pessoa poderá desenvolver, independente do estilo de vida”.

E continua: “A melhor forma de evitar o desenvolvimento de alguma doença cardiovascular é a prevenção. Evitar alimentos enlatados, ricos em sódio ou com excesso de carboidratos e proteína animal, praticar atividade física regular, não fumar ou consumir bebida alcoólica em excesso. Além disso, fazer acompanhamento correto com um profissional de confiança, diagnosticado de forma precoce. Podemos acompanhar e tratar esse paciente com os cuidados necessários para que ele não tenha complicações maiores. Sabemos que mulheres pós-menopausa ou homens acima de 65 anos têm um risco cardiovascular maior, mas, mesmo crianças, podem ter alguma doença no coração, em destaque as arritmias e as cardiopatias congênitas. Por isso, é importante realizar um acompanhamento com um médico, mesmo em pacientes jovens. Precisamos cuidar do nosso corpo para que não sejamos escravos dele!”, finaliza.

Cuidado e prevenção

Como já informado, o cuidado é essencial para evitar danos irreversíveis. É importante, por exemplo, manter hábitos saudáveis de alimentação e a prática de atividades físicas. Fugir do sedentarismo e da obesidade é um jeito de não sobrecarregar o coração. Também é necessário controlar os níveis de colesterol e se manter sempre em dia com os cuidados com a saúde. Outro ponto importante é sempre recorrer à medicina preventiva. Com o acompanhamento de um médico e a realização de exames, é possível identificar problemas e alterações logo no começo e garantir o bom funcionamento.

*Com informações da assessoria

