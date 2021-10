Dia ‘D’ da campanha de Multivacinação movimentou capital do AM

A campanha nacional de multivacinação oferece vacinas como a BCG, hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), pneumocócica 10 valente, dentre outras | Foto: Semcom

Manaus (AM) - O Dia “D” da campanha de Multivacinação levou crianças e adolescentes neste sábado (16), às unidades de saúde da Prefeitura de Manaus para a atualização do cartão de vacinação.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha acontece desde o dia 1º deste mês e se estenderá até o dia 29, com a oferta de 18 imunizantes diferentes. Para a mobilização, foram abertas 137 salas de vacinas em policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) da rede municipal, em todas as zonas da cidade, além de quatro Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics), da estrutura da rede estadual.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou o início da vacinação | Foto: Semcom

Na UBS Dr. Luiz Montenegro, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, a movimentação começou cedo. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou o início da vacinação.

“Essa atualização é muito importante, porque todas as vacinas oferecidas estão no calendário nacional e evitam o surgimento de doenças, inclusive as que já foram erradicadas no país, por causa da imunização. Todos devem ser vacinados. Para cada etapa da vida, há vacinas que vão proteger nossa população. Crianças, jovens, adultos e idosos podem procurar nossas salas e conferir o cartão. Quem estiver em atraso com alguma delas, receberá as doses necessárias”, explicou Shádia, lembrando que as salas de vacina funcionam diariamente até às 17h.

A dona de casa Dalvenira Silva, levou os filhos logo cedo para receber as vacinas que faltavam. “Eu me preocupo muito com a saúde dos meus filhos, então, quando vi no jornal que teria essa mobilização, vim logo pela manhã, para dar a vacina deles. É muito importante que esteja tudo em dia”, disse.

A confeiteira Andréa Silva levou as filhas, que estavam com as vacinas em atraso. “Atualizei, já estão todas vacinadas. É muito bom quando ocorrem essas campanhas, porque aquelas vacinas que a gente esqueceu, aproveita para atualizar”, comentou.

A campanha nacional de multivacinação oferece vacinas como a BCG, hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), influenza, meningocócica ACWY, varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Há vacinas que estão disponíveis para determinadas faixas etárias, como é o caso da vacina contra o HPV, direcionada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, e a meningocócica ACWY, para 11 e 12 anos.

Acompanhe mais informações na live com o repórter Carlos Araújo:

Campanha de vacinação contra o HPV e outra doenças | Autor: Portal Em Tempo

* Com informações da assessoria

Leia mais:

AM registra 44 novos casos de Covid e 2 mortes de pela doença em 24h

Cardiologista faz alerta para problemas relacionados ao coração