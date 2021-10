Webconferência na FCecon debaterá efeitos colaterais da radioterapia

O evento ocorrerá no dia 28 de outubro, às 18h30, horário oficial de Manaus. | Foto: Laís Pompeu/FCecon

Manaus (AM) - Os efeitos colaterais e as complicações da radioterapia no tratamento do câncer de mama são temas de webconferência organizada pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O evento ocorrerá no dia 28 de outubro, às 18h30, horário oficial de Manaus.

A webconferência é gratuita e faz parte das atividades pré-congresso do 6º Pan-Amazônico de Oncologia, que ocorrerá em formato digital nos dias 11 e 12 de novembro deste ano.

O tema destaca a radioterapia como uma das condutas terapêuticas para tratar o câncer de mama, afirma uma das organizadoras da webconferência, enfermeira oncologista da FCecon, Ana Elis Guimarães.

" As palestrantes irão discorrer sobre condutas a serem tomadas diante de efeitos colaterais e possíveis complicações da radioterapia no tratamento do câncer de mama. A temática foi escolhida em alusão ao Outubro Rosa e para destacar a importância do conhecimento sobre a radioterapia para o sucesso da terapêutica oncológica da mulher com câncer de mama. " Ana Elis Guimarães, enfermeira oncologista da FCecon

Palestrantes

Responsável técnica do Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (SP) e representante da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBEO), a enfermeira oncologista Carla Milani será uma das palestrantes.

A outra palestra será proferida pela médica radio-oncologista do Serviço de Radioterapia da Associação de Combate ao Câncer de Goiânia (ACCG), Nilceana Freitas.

As duas abordarão os efeitos colaterais e as complicações da radioterapia no tratamento do câncer de mama, mediadas pela enfermeira oncologista e pesquisadora da FCecon, Julia Monica Benevides.

Inscrições

A webconferência tem apoio da SBEO e é aberta a estudantes e profissionais de saúde, que podem se inscrever por meio do link https://forms.gle/PmwtaCVkgHMUGrTs7 .

Os inscritos receberão um link por e-mail para acesso à plataforma do evento.

As vagas são limitadas a 500 participantes. A webconferência fornecerá certificado de 3 horas complementares.

Pan

A webconferência é a segunda realizada como pré-congresso do 6º Pan-Amazônico de Oncologia.

O evento está com inscrições abertas pelo site https://panamazonicodeoncologia.com/ e conta com o apoio da Fundação de Amparo e à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Leia mais:

Maternidade realiza programação alusiva ao ‘Outubro Rosa'

No Amazonas, 751 mulheres em tratamento de câncer de mama recebem alta