Ação do “Outubro Rosa” é realizado no Sine Manaus

MANAUS (AM)- Foi realizado neste sábado (23), uma ação voltada às mulheres, em alusão ao "Outubro Rosa", mês de conscientização sobre o câncer de mama.

A ação aconteceu no Sine Manaus , do shopping Phelippe Daou, na zona Leste, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Cerca de cem mulheres compareceram ao local e realizaram testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), agendamento para preventivo e serviços oferecidos pelo Sine Manaus, como cadastro e orientação sobre carteira de trabalho digital.

As mulheres presentes também assistiram a duas palestras, sendo a primeira sobre comportamentos abusivos e violência contra mulheres, que foi ministrada pela coordenadora do Centro de Referência dos Direitos da Mulher, Elianne Domingues, e a segunda, sobre prevenção ao câncer de mama e colo do útero, com orientação da enfermeira da Saúde da Mulher do Distrito Norte, Sara Cavalcante.

" A ação deste sábado em alusão ao 'Outubro Rosa', teve parceria das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e da Saúde (Semsa), com os atendimentos de marcação de preventivo, testes rápidos e orientações sobre saúde da mulher, prevenção ao câncer de mama e à violência contra a mulher. Esta transversalidade faz com que a população tenha o sábado como um dia a mais para atendimento dos serviços do Sine Manaus, além de outros benefícios " Leandro Neves, diretor do Sine

Para Ana Santos, a ação direcionada às mulheres foi especial. “Fiquei muito feliz de participar desta ação promovida pelo Sine Manaus. Tive a oportunidade de atualizar meu cadastro para vagas de emprego, além de agendar exames e assistir a uma palestra muito útil sobre prevenção ao câncer de mama e ao do colo do útero”, frisou.

