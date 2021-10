Maternidade Moura Tapajóz convoca mães para doação de leite em Manaus

A coleta é feita pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que no período de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h | Foto: Divulgação / Semsa

MANAUS (AM)- A Maternidade Municipal Moura Tapajóz (MMT) está com o estoque de leite humano baixo e precisa de doações, por isso convocam as mães que amamentam para doações em Manaus.

Para facilitar a coleta, a unidade de saúde disponibiliza o número (92) 99240-8080, pelo qual as mulheres com excedente de leite materno, inclusive as que não tiveram seus filhos na MMT, podem agendar a coleta domiciliar.

A coleta é feita pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que no período de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, se desloca até as casas das doadoras. A equipe é composta por um técnico de enfermagem, um motorista e dispõe também de um veículo, utilizado para a coleta de leite no domicílio.

A enfermeira Lilian Regina Aguiar de Carvalho, responsável pelo Posto de Coleta de Leite Humano da MMT, reforça que a doação de leite é um ato de apoio e amor às crianças que precisam do alimento.

" Nós agradecemos muito às mulheres que fazem doação de leite, um alimento fundamental que protege as crianças de uma série de problemas. Esse apoio é muito importante principalmente para resguardar a vida das crianças prematuras, que apresentam uma série de fragilidades que podem ser revertidas com o consumo do leite materno. Por isso nós fazemos esse apelo para que as mães se sensibilizem " Lilian Regina Aguiar de Carvalho, enfermeira

Na Maternidade Moura Tapajóz, o posto de Coleta de Leite Humano, chamado de “Cantinho da Amamentação”, funciona como suporte para as puérperas e mulheres que estão amamentando naquela unidade.

Lílian explica que o leite doado é destinado à alimentação dos recém-nascidos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) da maternidade.

