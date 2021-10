Amazonas recebe R$ 3,5 mi em emendas parlamentares para a saúde

Parte dos recursos é oriunda de emendas parlamentares. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB-AM), durante reunião realizada na segunda-feira (25), no auditório da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), aprovou investimentos para unidades de saúde da capital e interior. Parte dos recursos é oriunda de emendas parlamentares.

Cerca de R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares foram aprovadas para ampliação de serviços e aquisição de equipamentos.

Uma emenda de R$ 1,4 milhão será voltada para construção da Policlínica da Mulher em Barreirinha.



O valor de R$ 1 milhão será destinado para ampliação do Hospital Regional de Eirunepé – Vinícius Conrado.

O Hospital Regional de Santo Antônio do Içá também vai receber investimento de emenda parlamentar, no total de R$ 501,1 mil, para ampliação de leitos e serviços.

O valor de R$ 500 mil será destinado para aquisição de ambulância para a Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuam).

A CIB ainda aprovou a implantação de Unidade Odontológica Móvel (UOM) em Manaquiri e também a habilitação do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gênero da Policlínica Codajás, voltado para atender o público LGBTQIA+, no processo transexualizador.

Apenas o estado custeia o funcionamento do ambulatório e com a habilitação o Ministério da Saúde pode repassar recursos para custeio e ampliação de serviços.

Sobre a CIB

A CIB é a instância colegiada que reúne secretários municipais e a gestão estadual para traçar estratégias e deliberar sobre a execução das ações e serviços de saúde.

