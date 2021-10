Manaus recebe a maior feira de Odontologia da Região Norte

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A capital amazonense recebe a partir do dia 12 de novembro, no auditório Naíde Lins, na Fametro, a terceira edição da Expo Odonto Biodental 2021. A maior e mais completa feira de odontologia da região Norte - que acontece desde 2017 - será realizada dessa vez em formato itinerante, promovendo dezenas de palestras, workshops, hands on, mostras de equipamentos, carreta odontológica, e áreas temáticas em quatro faculdades da capital amazonense.

Uninorte, IAES e a Universidade Nilton Lins serão as próximas instituições de ensino que irão ter contato com profissionais que são referências da Odontologia no Amazonas. Alunos de odontologia da Ufam e da UEA também vão participar da feira. A solenidade oficial de abertura aconteceu na última segunda-feira, 25 de outubro, Dia do Dentista, na sede da Biodental e contou com a presença de autoridades relacionadas ao segmento, coordenadores de ensino e a diretoria do grupo.

A Expo Odonto Biodental é um evento bienal que tem como objetivo integrar os profissionais e os futuros dentistas, com foco no fortalecimento da comunidade odontológica local. De acordo com a coordenadora do evento e supervisora comercial da Biodental, Deize Fernandes, a troca de experiências promovida pela feira fortalece toda a comunidade científica.

“Ficaremos mais próximos do nosso principal público, que são os acadêmicos, e levaremos conhecimentos e descobertas para os futuros profissionais da odontologia de forma gratuita, garantindo a mesma experiência das edições passadas e garantindo a sociedade, novos profissionais com ensino de qualidade ”, destaca.

A última edição da Expo Odonto Biodental ocorreu na Arena da Amazônia em 2019 e foi um sucesso de público. Mais de três mil pessoas participaram das palestras promovidas por renomados doutores e profissionais das diversas áreas da Odontologia.

Na edição deste ano, que oferece acesso gratuito às palestras e ocorre de 8h às 20h, os palestrantes vão abordar temas atuais e as novas tendências nos segmentos de de dentística , endodontia e harmonização orofacial. A saúde bucal, técnicas e inovações, principalmente, no contexto da pandemia Covid-19 também compõem o cronograma da Expo Odonto Biodental.

Deize Fernandes ressalta que cada palestra promoverá uma imersão nos assuntos estratégicos da Odontologia. "A proposta ao elaborar o evento foi de apresentar e discutir temas inovadores por meio da experiência de profissionais com expertise em diversas áreas da odontologia. Nós recebemos centenas de inscrições, que foram feitas diretamente com as unidades de ensino. Isso mostra que a Expo Odonto Biodental entrou no circuito nacional como evento referência da Odontologia", destaca a coordenadora da feira.

Palestras

Nessa quarta edição, cada palestra será realizada em aproximadamente uma hora e cinquenta minutos, e vai promover uma imersão dos participantes aos temas, estabelecendo conexões com diferentes pesquisadores em cada área, além de possibilitar a discussão de ideias e metodologias para desenvolvimento de pesquisas. A Biodental disponibilizará certificados de horas complementares aos participantes.

