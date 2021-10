Campanha para promover a saúde feminina é realizada na Semad

Ações como essa motivam as servidoras a se prevenirem das doenças | Foto: Thelson Souza / Arquivo Semad

Manaus (AM) - Em alusão ao Outubro Rosa, a prefeitura de Manaus realizou uma ação que contou com exames de rotina; palestra com o mastologista credenciado do Manausmed, Luciano Brandão; teste rápido de HIV, sífilis e hepatite; vacina contra H1N1 em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e exames de ultrassonografia, com o também médico credenciado, Sidney Lopes. Evento ocorreu na sede da Semad, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste.

De acordo com a diretora do Departamento de Ensino e Aperfeiçoamento da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), Jeânia Bezerra, ações como essa motivam as servidoras a se prevenirem das doenças.



" Fico muito agradecida de participar dessa campanha, pois passamos tanto tempo no trabalho, que acabamos deixando a nossa saúde de lado, e, com propostas como essa, conseguimos realizar nossos exames e verificar como está a nossa saúde. " Jeânia Bezerra, diretora do Departamento de Ensino e Aperfeiçoamento da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional

