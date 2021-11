Mulher fica com o pé roxo e unha amarela após pisar em piolho-de-cobra

Thassynara levou um susto ao ver o estado do pé quando chegou em casa | Foto: Reprodução

RIO DE JANEIRO (RJ) - A imagem impressionante de dedos roxos e uma unha amarelada assustou a internet na noite desta terça-feira (2). A foto, que até parece mentira, é da empresária Thassynara Vargas, de 25 anos, que tomou um susto após ter tido contato com um gongolo, conhecido como piolho-de-cobra.

A pele dos dedos da empresária ficou roxa, como se a parte do corpo estivesse necrosada, e a coloração da unha amarelada. Ela contou que, na última sexta-feira (29), foi para a loja da qual é dona, na Taquara, Zona Oeste do Rio, e ao chegar lá percebeu que o bicho estava no seu sapato.

Quando ela percebeu, tirou o inseto do tênis, matou e seguiu o dia. Em seu relato nas redes sociais, ela conta que retornou para a casa, percebeu que o pé estava roxo e se desesperou. Tentou lavar o pé, mas percebeu que a mancha não saía e correu para o hospital.

"Matei ele, calcei o tênis novamente e segui com o meu dia. Quando eu cheguei em casa 19h da noite, eu tirei um tênis, vi que o meu pé estava desse jeito! Eu entrei em desespero total!! Comecei a gritar, a pedir socorro! Minha mãe me colocou no box [do banheiro], comecei a lavar o pé com sabão e nada dessa 'mancha' sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital".

A empresária afirmou que, quando chegou ao hospital, ainda teve que ser avaliada por três médicos até descobrir o que tinha acontecido.

"Fui informada que teria que cuidar direitinho da ferida, pois esses bichos soltam uma substância que queima a pele e essa secreção que eles soltam necrosa a pele, essa parte que está preta, pode descamar, eu posso perder a unha, mas disse que está tudo dentro do normal", afirmou.

Sobre a unha amarela, isso aconteceu por conta da toxina que o gongolo solta. Ela ainda alertou as pessoas ao calçarem o sapato.

"Estou fazendo esse alerta, para que sempre antes de colocar um sapato fechado, olhem, batam o calçado no chão, prestem muita atenção antes de calçá-los. Por favor tomem muito cuidado!!"

Na segunda-feira (1º), o pé da empresária já havia melhorado, de acordo com o que divulgou nas redes sociais.

