Câncer de Próstata é tema de conscientização em unidades de saúde

Novembro é o mês dedicado aos cuidados com o câncer de próstata. | Foto: Arquivo/Seas

Manaus (AM) - Novembro é o mês dedicado à saúde do homem, especialmente aos cuidados com o câncer de próstata, tipo mais comum entre a população masculina. Contribuindo para promover maior atenção a esse tema, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), está preparando uma programação especial nos seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci).

A campanha Novembro Azul quer chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem, tendo em vista que mais de 28% da população masculina desenvolve neoplasias malignas.

Esses sete equipamentos públicos administrados pela Seas trabalham no sentido de propiciar às famílias e aos idosos uma política de Proteção Social Básica visando o fortalecimento de vínculos.



Programação

O CECF Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, abre a campanha na sexta-feira (05/11), às 9h e às 14h, com registro oficial no painel do centro e panfletagem de conscientização sobre câncer de próstata, com rodas de conversa com o público masculino.

Japiim

O CECF 31 de Março, no Japiim, inicia a campanha nesta quarta-feira (03/11), às 13h, com a divulgação da foto oficial da equipe do centro; compartilhamento de vídeo e folder digital nas mídias sociais e nos grupos de convivência.

Também serão feitas publicações de vídeos nas mídias sociais e grupos de convivência, referentes aos serviços ofertados da rede de atendimento à saúde, além de compartilhamento de folders digital para alunos dos cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

A ideia é sensibilizar a população masculina a respeito da prevenção, cuidado, diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de desconstruir preconceitos acerca do autocuidado e da saúde do homem.

Alvorada

O CECF Maria de Miranda Leão, no Alvorada, já iniciou o mês do Novembro Azul com foto no painel do centro e divulgação nas redes sociais.

Santo Antônio

O CECF Magdalena Arce Daou, no Santo Antônio, realiza na sexta-feira, às 15h30, palestra do Novembro Azul com o tema “Saúde do homem”.

Após a palestra, será servido lanche e haverá sorteio de brindes, além de panfletagem com folder da campanha.

Raiz

O Centro Estadual de Convivência da Família André Araújo, na Raiz, realiza na sexta-feira, pela manhã e à tarde, a abertura da campanha em alusão ao Novembro Azul com os grupos de convivência e alunos do Cetam (remoto).

Mutirão

O CECF Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, abre a campanha Novembro Azul na quinta-feira (04/11), às 17h, com panfletagem, distribuição de informativo na área interna e externa do centro para os grupos de convivência.

Aparecida

O Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) abre a campanha Novembro Azul na quinta-feira, às 9h30, com painel temático sobre o tema, e no decorrer do mês de novembro com ações de sensibilização aos usuários, grupos de convivência e parceiros.

A equipe do Ceci vai aproveitar o atendimento psicossocial para divulgar vídeos informativos, além de trabalhar a campanha junto aos alunos dos cursos ofertados pelos parceiros. Também será feita a distribuição dos laços (bigode) e folder informativo.

