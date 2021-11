Dignidade menstrual, muito mais do que acesso a absorventes

MANAUS (AM) - Um tema ganhou destaque no cenário nacional nos últimos meses: o combate à pobreza menstrual, situação que atinge várias amazonenses. A falta de dignidade menstrual é uma realidade em diversos grupos da sociedade que não têm acesso a itens de higiene durante o período menstrual, como os absorventes descartáveis e reutilizáveis ou os coletores menstruais. Mais de 4 milhões de meninas e mulheres não têm acesso até mesmo a produtos de higiene mais básicos como o sabonete e o papel higiênico. Os dados são do relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

De acordo com a socióloga e advogada, Jackline Seixas Hafid, a falta de infraestrutura e de itens básicos para os cuidados menstruais é um problema social, que afeta principalmente as adolescentes mais pobres.

“A pobreza menstrual afeta várias brasileiras, principalmente crianças, meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade que vivem em condições de pobreza tanto na área urbana quanto nas áreas rurais, por vezes, sem acesso a serviços de saneamento básico como recursos de higiene e conhecimento mínimo do corpo”, explica a socióloga.



Conforme o relatório Live para Respirar, desenvolvido pelo movimento Girl Up, uma em cada quatro adolescentes que menstruam no Brasil não tem acesso a pacotes de absorventes.

O dado se mostra ainda mais alarmante, afinal o estudo indica que entre as 60 milhões de pessoas que menstruam no Brasil, 7,5 milhões frequentam a escola.

Para Jackline Seixas, a falta de acesso aos materiais básicos para o ciclo menstrual afeta diversos âmbitos da vida dessas meninas, acarretando, inclusive, no abandono escolar.

“Muitas meninas ainda sofrem com esses estigmas relacionados à menstruação, que têm grande impacto na sua relação com a vida e com a sociedade. Isso traz consequências para socialização com a sua própria família, na escola, no mercado de trabalho e na vida escolar. Principalmente, atingindo as adolescentes, o que leva muitas vezes ao abandono dos estudos”, diz Seixas.

Ainda de acordo com o mesmo relatório, as alunas faltam, em média, 45 dias de aula por ano por não terem outros meios para conter o fluxo menstrual.

Além disso, mais de 4 milhões de estudantes frequentam escolas que não possuem uma estrutura sanitária adequada. O relatório aponta banheiros sem a mínima condição de uso, como a ausência de pias ou lavatórios.

A evolução do absorvente

Antigamente, antes do surgimento dos absorventes modernos, eram utilizados outros métodos durante o período menstrual. Na época, a discussão sobre o fluxo menstrual ainda era um tabu. Segundo a socióloga Jackline Seixas, o tema não era de interesse do poder público e da sociedade, sendo “muito restrito a nós mulheres”.

Na idade média, as famosas toalhinhas e pedaços de pano eram os principais itens de higiene menstrual. “Eram colocadas sobre as roupas íntimas lavadas e depois reutilizadas. Essa foi a primeira versão reutilizável de um método de absorção. A parte negativa disso é que a lavagem das toalhinhas era realizada sem sabão e somente com a água que já havia sido muitas vezes utilizada para outras funções”, explica Jackline.

Já no final do século XIX, em 1894, surgiram nos Estados Unidos os primeiros absorventes voltados para a venda e o consumo. Já no século XX também foram desenvolvidos o Tampax e o Mondex.

“Surgiram durante a segunda Guerra Mundial porque umas enfermeiras perceberam um potencial de absorção dos materiais utilizados nos soldados feridos, então, começaram a utilizá-los como absorvente”, diz Seixas.

Uso de outros métodos para substituir os absorventes

Hoje, com as novas tecnologias, há uma variedade de produtos para serem usados durante o ciclo menstrual. Porém, como conta Seixas, o acesso a esses materiais não fazem parte da realidade de muitas pessoas.

Por falta de itens adequados de higiene menstrual, muitas pessoas recorrem a materiais inapropriados para a saúde, como a utilização de restos de miolo de pão, pedaços de pano, jornal e roupas antigas.

Outra prática recorrente que prejudica a saúde é o uso do mesmo absorvente por várias horas ao longo do dia. Isso ocorre porque o valor do produto ultrapassa o preço que muitas famílias mais carentes podem comprar.

De acordo com uma fala da ginecologista Fatima Oladejo, formada pelo Centro Universitário de Volta Redonda e pós-graduada em Perícia Médica pela Universidade de São Paulo (USP) para o site Jornalismo júnior, a exposição do sangue menstrual em ambientes que não estejam em boas condições de higiene pode ser um risco para mulher. "Isso acontece porque assim como outros fluidos menstruais do corpo, caso fique muito tempo exposto pode acabar sendo contaminado por bactérias".

Projetos

O Instituto ELA promove em todo o Brasil ações e campanhas para ajudar a situação de mulheres em situação de vulnerabilidade e que não possuem recursos para acessar bens de saúde menstrual. Com o objetivo de transformar vidas, a pedagoga com mestrado em educação pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Nelly Falcão, atua como representante do instituto no Amazonas, auxiliando na produção de campanhas que sensibilizem os órgãos públicos para a questão da saúde da mulher.

“O nosso propósito é empoderar a mulher, principalmente por meio de treinamento, oportunidade, empreendedorismo, consciência e saúde”, diz a pedagoga.

Uma das campanhas, “adote um ciclo”, busca, como público alvo, auxiliar jovens estudantes em situação de vulnerabilidade social. Com a doação de mais de 200 mil absorventes da empresa Always para o instituto ELA, foi realizado um mutirão para distribuir o material para as escolas públicas do Amazonas.

Ao mesmo tempo, Nelly destaca que a distribuição dos absorventes não extingue o problema de saúde pública que afeta tantas mulheres.

“A campanha de ciclos e essa doação, na realidade, não resolve o problema. A intenção é sensibilizar as autoridades para que elas entendam que o absorvente deve ser incluído como material de higiene para as escolas, assim como o sabonete, o papel higiênico e o papel toalha, porque é uma necessidade, não dá para viver sem”, diz Nelly Falcão.

Programa de Dignidade Menstrual

No Amazonas, há um processo licitatório para a implantação do Programa Dignidade Menstrual, que propõe distribuir absorventes higiênicos de forma gratuita para as estudantes de escolas públicas da rede estadual. O foco do programa é beneficiar principalmente estudantes que se encontram em vulnerabilidade social e em extrema pobreza.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas) e Educação e Desporto (Seduc), calcula que mais de 79 mil meninas serão contempladas pelo benefício.

Cada estudante deve receber um pacote de absorvente por mês, totalizando 12 absorventes por ano. O governo estima distribuir mais de 1,2 milhão de absorventes no primeiro ano do programa.

Em Manaus, a Prefeitura informou, por meio de nota, que trabalha com parcerias junto a entidades, Organizações da Sociedade Civil e demais instituições e associações em apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social, como a distribuição de itens de higiene para jovens estagiários.

