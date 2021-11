Mulheres menstruam juntas por conta da convivência. Real ou fake?

Entenda como as relações interferem no ciclo menstrual | Foto: Reprodução

É comum, em um ambiente onde predomina a presença feminina de que o ciclo menstrual fique combinado.

A resposta é sim. Mulheres menstruam juntas por conta da convivência. O motivo ainda é desconhecido, mas possivelmente a causa são os feromônios, segundo a maioria das pesquisas a respeito.

Feromônios são odores, não captados pelo olfato humano, exalados naturalmente pelo corpo e que podem alterar o funcionamento do organismo de outras pessoas.

Quando mulheres passam muito tempo juntas, seja em uma grande viagem ou confinadas em um reality show, elas absorvem o odor natural umas das outras.

A pesquisa feita em 1971 pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, cientistas passaram o suor de uma mulher no nariz de outras. No fim do estudo, a maioria delas menstruava na mesma época.

Os feromônios são metabolizados provavelmente por bactérias presentes no organismo. Ou seja, cada pessoa tem um perfume próprio.

Uma teoria diz que eles funcionam não só para atrair como também para repelir. Gente da mesma família exalaria odores que não são atraentes para irmãos. É uma forma biológica de combater incesto.



Pesquisadores da Universidade Rice, dos EUA, coletaram suor de homens enquanto viam filmes pornográficos. Depois, mulheres cheiraram as amostras enquanto seu cérebro era monitorado.

Resultado: a área do cérebro que reconhece emoções estava ativada. Conclusão: mulher reconhece instintivamente quando um homem está excitado.



