Desvalorizar o tempo de lazer pode fazer mal para a saúde mental

Priorizar mais um setor que outro causa desequilíbrio na conexão mente e corpo | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Com as obrigações do dia a dia, muitas vezes parece que as 24 horas do dia não são suficientes e o lazer é deixado de lado. E para muitos, o lazer é considerado um desperdício de produtividade, mas a verdade é que ele é muito importante para a saúde mental, segundo diz pesquisa.

Desvalorizar o tempo dedicado ao lazer pode fazer mal para a saúde mental e inclusive para a produtividade no trabalho. O dado é de um compilado de estudos publicado no periódico Journal of Experimental Social Psychology.

Os cientistas da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, realizaram quatro pesquisas que, juntas, ajudam a compreender a importância de hobbies e afins. Elas mostram que voluntários que menosprezavam essas atividades ou não se dedicavam a elas tendiam a exibir taxas maiores de estresse, ansiedade e sintomas depressivos.

“Há muitos estudos sugerindo que o lazer traz benefícios para a saúde mental e que pode nos tornar mais produtivos”, disse Selin Malkoc, uma das autoras desse trabalho.

Segundo a psicóloga da Audimed Saúde, Natássia Santos, é preciso balancear todas as áreas da vida. Se priorizarmos mais um setor que outro, haverá um desequilíbrio na conexão mente e corpo.

" Padrões rígidos de comportamentos sempre tendem a gerar pressões psicológicas, tensão e cobrança para o próprio indivíduo. Estes, podem gerar ainda adoecimentos mentais como: estresse, ansiedade, síndrome de Bornout, esgotamento físico e mental (estafa) e até mesmo a depressão. Sinalizando assim, o mau funcionamento da relação físico e mental " , destaca a psicóloga.

Não elevar o nível de satisfação e prazer pode ocasionar queda no rendimento do trabalho. “Posso até, fazer um comparativo engraçado, mas, muito pertinente com a massa de pão que precisar descansar para crescer. Na nossa vida também é assim, precisamos parar, pegar fôlego de novo ou recuperar a energia”.

Hormônios da felicidade

A psicóloga destaca que a sobrecarga de tarefas pode levar uma pessoa a depressão e explica, que organicamente, o corpo necessita da liberação dos hormônios que nos trazem prazer e felicidade como: a dopamina e a serotonina.

“Estes hormônios são produzidos quando estimulados com atividades principalmente de lazer. A falta deles ressalta vários sintomas como: fadiga, distúrbios do sono, alterações na higiene, irritabilidade, falta de energia entre outros mais”, enfatiza.

Gerenciar o tempo

A psicóloga recomenda que gerenciar o tempo de lazer é determinante para que possamos nos proporcionarmos mais qualidade de vida. “Extrair os comportamentos que roubam o seu tempo e que no fim não geram prazer e bem-estar emocional. Com isso, dicas de lazer são: autocuidado, atividades físicas, jogar videogame, assistir uma série ou um filme, buscar hobbies que você goste com tanto que você se permita viver aquele momento com atenção plena se dedicando a você”.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Reconstrução mamária melhora qualidade de vida de pacientes

Diabéticos podem chegar a 784 milhões no mundo em 2045, estima IDF