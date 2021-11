Covid-19 deixa de ser a principal causa de morte no Brasil

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi o causador de 4.220 óbitos, seguido de infarto com 4.176 e causas cardíacas inespecíficas com 4.107 | Foto: Brayan Riker

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil) informa que o novo coronavírus deixou de ser a principal causa de mortes no país.

Desde a segunda quinzena de outubro as doenças cardiovasculares voltaram a ser principal razão dos óbitos dos brasileiros.

De acordo com os cartórios de registro civil, desde o fim de abril de 2020 que a Covid-19 ocupava o topo da lista. O avanço da vacinação é a principal razão para a diminuição no número de mortes. Os dados apontam que entre 16 e 31 de outubro, 3.605 pessoas morreram em decorrência do coronavírus.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi o causador de 4.220 óbitos, seguido de infarto com 4.176 e causas cardíacas inespecíficas com 4.107.

O Boletim Extraordinário da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) indica que a taxa de letalidade da Covid-19 vem caindo em todo o Brasil.

O Brasil tem 21.989.962 casos de Covid-19 e 612.144 óbitos. A taxa de letalidade da doença está em 2,8%. Veja a relação de óbitos por regiões do país:

Sudeste – 291.174

Nordeste – 118.642

Sul – 96.518

Centro-Oeste – 58.805

Norte – 47.005

Os dados são do Painel Coronavírus e foram atualizados na noite dessa quinta-feira (18).

