Novembro Azul: projeto promove ação de saúde ao homem na Ponta Negra

Manaus (AM) - Em alusão ao Novembro Azul, moradores e transeuntes da região do Complexo Turístico da Ponta Negra puderam receber atendimento com profissionais de saúde neste domingo (21). A ação especial faz parte do projeto RespirAR, coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Além dessa área, a iniciativa é desenvolvida em dez pontos de atendimento da capital amazonense.



A edição especial destacou a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

" Informar ao maior número de homens sobre o autocuidado e, principalmente, como a prática de atividade física pode ajudar a prevenir doenças é o objetivo número um dessa ação especial, já que estamos no Novembro Azul " Neibe Araújo, coordenador do projeto

Durante as três horas de ação, profissionais de fisioterapia, educação física e técnicos em enfermagem ofereceram gratuitamente serviços de aferição de pressão e de saturação, aula de ritmos, treino funcional e avaliação física, além de orientações sobre o RespirAR.

A base do RespirAR na Ponta Negra funciona todos os sábados e domingos atendendo os frequentadores locais. Para Jamilson Ferreira, que caminha aos domingos no complexo, é um trabalho de extrema importância para os homens. “A interação de atividade física e informação é uma iniciativa muito boa, é um reforço para que tenhamos mais atenção com a nossa saúde, assim como as mulheres”, comentou.

“Esse tipo de iniciativa traz qualidade de vida para toda a população. Todos os domingos estou aqui na Ponta Negra e sempre vejo a base do RespirAR, mas hoje participei pela primeira vez, o Governo do Amazonas está de parabéns”, relatou Delnizete Ramédios que aproveitou a aula de zumba e alongamento.

