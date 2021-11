Já viu essa planta na vizinhança? Ela pode ser usada contra o câncer

Não é recomendado tomar esse remédio natural sem conhecimento médico porque pode causar graves lesões no corpo | Foto: Reprodução

Aveloz, também conhecida por Árvore-de-São-Sebastião, cega-olho, coral-verde ou almeidinha, é um planta tóxica que vem sendo estudada para combater o câncer.

Ela é capaz de eliminar algumas células cancerígenas, impedindo o seu desenvolvimento e reduzindo o tumor.

Seu nome científico é Euphorbia tirucalli e pode ser encontradas em algumas farmácias de manipulação e algumas lojas de produtos naturais sob a forma de látex. No entanto, é recomendado consultar um médico ou fitoterapeuta antes de consumir esta planta, pois é bastante tóxica quando não utilizada de forma adequada.

Para que serve

Apesar da sua toxidade, as principais propriedades da Aveloz que já estão comprovadas pela ciência incluem sua ação anti-inflamatória, analgésica, fungicida, antibiótica, laxante e expectorante. Em relação a propriedade antitumoral são necessários mais estudos.

| Foto: Reprodução

Devido às suas diversas propriedades, a Aveloz pode ser utilizada para auxiliar no tratamento de:

Verrugas;

Inflamação da garganta;

Reumatismo;

Tosse;

Asma;

Prisão de ventre.

Além disso, popularmente acredita-se que essa planta também pode ser útil contra o câncer de mama, embora os estudos não mostrem que seja realmente eficaz, sendo necessário mais pesquisas a esse respeito.

Modo de uso

​O modo de uso da Aveloz deve ser sempre orientado por um médico, uma vez que a planta é bastante tóxica, podendo colocar em perigo a vida do paciente. A forma mais comum é a toma de 1 gota do látex diluído em 200 ml de água diariamente, pelo tempo determinado pelo médico.

Não é recomendado tomar esse remédio natural sem conhecimento médico porque pode causar graves lesões no corpo.

Efeitos colaterais e contraindicações

Os efeitos colaterais da Aveloz estão principalmente relacionados com o contato direto com a planta, podendo resultar em feridas graves, queimaduras, inchaço e, até mesmo, necrose dos tecidos. Além disso, quando em contato direto com os olhos pode causar ardência e destruir a córnea causando cegueira permanente, caso não haja atendimento médico imediato.

Quando o látex proveniente dessa planta é ingerido em excesso ou sem que seja diluído, pode haver vômito, diarreia, grave irritação dos tecidos do estômago e aparecimento de úlceras, por exemplo.

A Aveloz é contraindicada em qualquer caso em que seu uso não é indicado devido à sua elevada toxicidade, por isso é recomendado que seu uso só seja feito sob orientação médica ou do fitoterapeuta.

*Tua Saúde

