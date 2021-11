SES-AM realiza ações para pacientes do Programa Pé Diabético

O evento foi em alusão ao Dia Mundial da Diabetes, comemorado no dia 14 deste mês. | Foto: Islânia Lima/Policlínica Codajás

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Policlínica Codajás, realizou, na quinta-feira (25), ações de educação em saúde e conscientização à prevenção e controle da Diabetes para pacientes do Programa Pé Diabético.

O evento, em parceria com a Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas (Segeam), foi em alusão ao Dia Mundial da Diabetes, comemorado no dia 14 deste mês.

O diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo, ressaltou o atendimento ambulatorial especializado realizado no programa para pessoas com lesões crônicas em decorrência das complicações da Diabetes Mellitus e de doenças vasculares periféricas.

" Atender este paciente que muitas vezes chega não somente em busca de curativos, mas de amor e cuidados médicos. É imensamente satisfatório quando eles recebem estes atendimentos e saem melhor de saúde. " Ráiner Figueiredo, fisioterapeuta

A ação contou com aferição de glicemia e pressão arterial, orientações sobre diabetes, palestra com a endocrinologista Larissa Figueiredo, depoimentos de pacientes, entrega de lanche saudável e de kits de higienização dos pés.

A endocrinologista palestrou sobre os cuidados com a saúde e a importância de hábitos saudáveis para ter qualidade de vida.



" A família precisa abraçar a causa daquele familiar diabético e melhorar seus hábitos de vida como um todo. Irá fazer toda a diferença para que a doença não evolua para complicações tão graves. A perda da visão é a primeira causa em pessoas com a diabetes descontrolada. " Larissa Figueiredo, endocrinologista

Segundo a supervisora do Pé Diabético, Hanna Carvalho, a equipe multidisciplinar especializada do programa está participando de um processo de certificação internacional.

" Certificará o serviço de excelência, qualidade e segurança da assistência prestada. Nestes últimos meses a gente vem reorganizando a estrutura do serviço diante desses padrões. " Hanna Carvalho, enfermeira estomaterapeuta

Em 2020, 114 pacientes receberam alta do Ambulatório de Feridas e estão sendo assistidos pelo Ambulatório de Egressos do programa na Policlínica Codajás.

Neste ano, as altas do processo de cicatrização totalizam 148, representando a resolutividade no tratamento dos pacientes na unidade.

O Programa Pé Diabético é executado pela SES-AM nas Policlínicas Codajás, Zeno Lanzini, José Lins e Danilo Corrêa.

